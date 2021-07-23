Валера, верим! Карпин возглавил сборную России

«Карпина — в сборную!». Давая 22 июня такой заголовок к своей колонке в «СЭ», самый титулованный футболист страны, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы Дмитрий Аленичев оказался пророком. Валерий Георгиевич (теперь — только так) бросается головой в омут под названием «национальная команда России после провала на Евро-2020 и перед решающим отрезком отбора на ЧМ-2022». Чтобы решиться на такое в условиях острейшего цейтнота да еще при условии совмещения с «Ростовом», нужно иметь и большое мужество, и уметь брать на себя колоссальную ответственность, и не бояться риска.

Карпин всей своей жизнью в футболе — игроцкой и тренерской — показывал, что на все это способен. Помните апрель 2009-го, когда Валерий Георгиевич, назначенный за полгода до того гендиректором «Спартака», сменил на посту главного тренера Микаэля Лаудрупа, у которого не пошло в красно-белом клубе? На тот момент Карпину а) только-только исполнилось 40 лет; б) у него не было за плечами ни дня работы в таком качестве. Однако когда я набрал знакомый номер с вопросом поздравлять или соболезновать, то услышал: «Спокойно, прорвемся».

И пусть Карпин не взял с тем составом золото, но то, что прорвался — точно. Два серебра РПЛ, достойная игра в Лиге чемпионов, четвертьфинал Лиги Европы со «Спартаком», симпатичный футбол «Ростова» при весьма скромных финансовых возможностях дончан — кто скажет, что это не прорыв, согрешит против истины. И это именно то, что после отставки Станислава Черчесова (лично для меня — решения поспешного, но отыграть назад уже не получится) нужно здесь и сейчас сборной России.

Валерий Георгиевич всегда был игроком с характером, не признававшим авторитетов — одна драка с Зинедином Зиданом после товарищеского матча с Францией чего стоит — и остался таким же уже в роли тренера. Про то, какой это отличный мотиватор (что очень важно как раз для национальной команды) много раз говорили футболисты, игравшие под его началом. С годами к этой черте добавились тренерские опыт и мудрость. Которые, впрочем, не мешают Карпину идти, когда требуется, на оправданный риск.

С людьми Валерий Георгиевич тоже общаться умеет — посмотрите хотя бы на ролики «Ростова» в соцсетях, где главный тренер для своих ребят даже не строгий и справедливый отец, а, скорее, старший брат. Дистанция, безусловно, держится, но видно — и подтверждается словами игроков — что Карпин умеет подобрать ключ почти к каждому. А когда этого не происходит, как в случае с Ивелином Поповым, то здесь вина тренера минимальна. Если вообще есть.

Да, был у Валерия Георгиевича период недопонимания с фигурой куда более значимой — Артемом Дзюбой. Перспективный на тот момент спартаковец не сработался с молодым специалистом и поехал по арендам — «Томь», докарпинский «Ростов»... Но с тех пор оба стали старше, а, значит, при желании могут найти общий язык. А если вдруг не найдут, то Дзюбе, в конце концов, в 22 августа исполнится уже 33...

Как бы то ни было, можно не сомневаться, что в конкретных исторических условиях РФС сделал правильный выбор. Как и в том, что до декабря энергии Карпину хватит и на сборную, и на клуб — а там нужно смотреть на результат. Также понятно, что команда при нем может сыграть хуже или лучше, но никогда — безвольно. В этом, кстати, есть сходство с Черчесовым.

При этом очевидно, что Карпин оказался в сложнейшей ситуации — отбор на ЧМ-2022 возобновится уже 1 сентября ключевой домашней встречей с Хорватией. Но есть надежда, что экс-лидер сборной в качестве футболиста прорвется и в новой ипостаси.

А раз так, то

Валера, верим!