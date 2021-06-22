Самый титулованный футболист России, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» в своей авторской колонке для «СЭ» высказывает свой взгляд на будущее нашей национальной команды после вылета с Евро-2020 .

После матча с Данией испытал полное разочарование от результата и игры. Ждал, что сборная будет создавать моменты. Но кроме одного эпизода, когда Головин мог — и обязан был — забивать в первом тайме, мы практически не угрожали воротам соперника. Да, Дзюба реализовал пенальти, но, на мой взгляд, там даже до нарушения не дошло. Видимо, французский судья не знает, как Саша Соболев умеет красиво падать в штрафной во встречах РПЛ. Потом, кстати, арбитр еще раз благосклонно отнесся к нам, не удалив Кудряшова: один из фолов Федора тянул на вторую желтую карточку.

Если говорить о качестве футбола россиян, то уже привык к неяркой игре, но все же ожидал, что уж за ничью в Копенгагене пободаемся. Да и в целом могли выходить из группы, учитывая два домашних матча из трех и далеко не самую сильную компанию соперников. Рассчитывал, что хотя бы с третьего места прорвемся в плей-офф. Увы, ошибался.

Причем начали-то россияне в Дании неплохо. В первые минуты сели очень глубоко назад, но Черчесов своевременно сделал поправки, попросив оборону встречать соперника выше, выйти из своей штрафной — иное грозило последствиями. Наши достаточно уверенно взаимодействовали, не давали создать ничего у своих ворот — у хозяев возникали большие проблемы. А у России появлялись шансы на резкие контратаки, но все они оказались упущены. Головин с его уровнем мастерства должен такие моменты решать: либо сам, либо отдал бы на Миранчука, находившегося в очень хорошей позиции, — это еще более рациональное решение.

Все карты спутал сумасшедший удар датчанина Дамсгора — исполнил так исполнил, получив передачу между линиями. Хотя мне показалось, что Сафонов мог бы выручить, чуть-чуть прочитав ситуацию и сместившись на полшага влево. И третий гол хозяев Матвей с его реакцией, считаю, тоже был в силах предотвратить.

Окончательно добила нас ошибка Ромы Зобнина. По большому счету, все к тому шло весь турнир: Зобнин и Оздоев что в первых двух встречах, что против скандинавов совершали 90 процентов передач поперек поля или назад — вот и поплатились. Роман в клубе в последнее время тоже так играл, а тут на автомате стал отдавать назад вратарю, не заметив Поульсена. С одной стороны, фатальный промах, но, с другой, абсолютно закономерный при том футболе, который сейчас показывает спартаковец.

Конечно, не он один виноват в поражении. При счете 0:2 матч для России, по сути, закончился. В концовке Дания катала мяч в одно-два касания, просто куражилась — это напоминало игру «Барселоны» при Гвардиоле.

Так что меня удивляют высказывания наших футболистов. Один после Бельгии говорит, что «Красные дьяволы» ничем не удивили. Другой после 1:4 в решающей битве за выход в 1/8 финала заявляет, что мы одного класса с датчанами. Ну какого одного, если у них в составе есть действующий победитель ЛЧ Кристенсен, люди из примеры, АПЛ, бундеслиги, серии А?! Если не ошибаюсь, только четыре-пять человек выступают в своем первенстве, а все остальные представляют топ-клубы. А у нас только три футболиста приехали в национальную команду из ведущих европейских чемпионатов. При этом Леша Миранчук в Копенгагене испарился на фоне соперника.

Много разговоров после фиаско пошло о том, стоит ли продолжать вызывать Артема Дзюбу. Думаю, что он еще поиграет за сборную. Вот осенью возобновится отборочный турнир ЧМ-2022 — кто из форвардов к тому моменту сумеет превзойти зенитовца? Вряд ли такое случится, поэтому Артема надо оставлять — сейчас просто нет никого сильнее.

Но главный вопрос, конечно, звучит так: «Что дальше делать с главным тренером Черчесовым?» Это должны решать руководители РФС, сделав глубокий анализ. Но считаю, что уже настало время дать шанс другому специалисту. Я провел бы переговоры с Валерой Карпиным. У него совершенно другая философия, чем у действующего штаба. Почти не сомневаюсь, что при нем сборная станет смотреться иначе — будет больше и эффективнее атаковать, давать зрелище. Валера когда-то сам отлично выглядел в полузащите, был умным хавбеком, теперь набрался тренерского опыта, так что минусов не вижу. Мой кандидат — однозначно Карпин.

Валерий Карпин. Фото Артем Гусев, ФК «Ростов»

Из россиян еще упоминают Бердыева, но при всех заслугах уважаемого Курбана Бекиевича пора давать дорогу молодым. После Евро освободится из «Бундестим» Йоахим Лев — немец способен дать команде многое. Но тут палка о двух концах — уже проходили подобное с Фабио Капелло, когда итальянец здорово начал, но потом все полетело под откос. Так что не стал бы сейчас ставить на иностранца.

Каждый раз после провала на крупном турнире начинается дискуссия, как выбираться из болота. Так вот у меня просто есть пожелание: пусть наши футболисты уезжают за границу, даже если их зовут на меньшие в два-три раза зарплаты. Зато они почувствуют разницу между нашей лигой и серьезными чемпионатами. Сборная, уверен, от этого станет сильнее.