Тренер «Ростова» начинает работу с национальной командой.

Три даты

21 июня сборная России разгромно проиграла Дании — 1:4 в Копенгагене, стала последней в группе и не вышла в плей-офф Евро-2020.

8 июля РФС объявил о договоренности с тренерским штабом Станислава Черчесова о расторжении контрактов, соглашения действовали до завершения финального турнира чемпионата мира-2022 (до конца года).

23 июля РФС объявил о назначении нового главного тренера сборной — им становится Валерий Карпин, сообщение появилось одновременно с началом стартового матча чемпионата-2021/22 «Ростов» — «Динамо».

Условия работы Карпина

РФС сообщил: контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления соглашения. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и своем клубе — «Ростове». Договор с 52-летним специалистом будет подписан 26 июля, его условия уже согласованы.

Слова Дюкова

Президент РФС Александр Дюков заметил (его слова приводит сайт РФС):

«Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе «Ростов». Сборная для него — новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять».

Слова Карпина

Экс-футболист и капитан сборной России, работавший тренером в «Спартаке», «Мальорке» и армавирском «Торпедо» заметил (его слова вместе с сайтом РФС также привел «Ростов»):

«Благодарю Российский футбольный союз за оказанное доверие. Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду — большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить».

Кто придет в сборную с Карпиным

По информации «РБ Спорт», в тренерский штаб Валерия Карпина войдут несколько специалистов из его команды в «Ростове». Это — старший тренер и тренер вратарей Виталий Кафанов, тренер по физподготовке Луис Мартинес и тренер-аналитик Джонатан Альба.

По данным РБК, одним из кандидатов на вхождение в тренерский штаб сборной является экс-капитан национальной команды, бывший игрок «Спартака» и тренер ЦСКА Виктор Онопко.

Какие были варианты

Как ранее сообщал «СЭ», в числе кандидатов в конце этой недели оставались главный тренер молодежной и олимпийской сборной Германии Штефан Кунц и Карпин, а также в качестве альтернативы — экс-тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев.

При этом переговоры с основным кандидатом — Кунцем — зашли в тупик. После этого под угрозой оказался обозначенный дедлайн: нового тренера сборной России планировали назначить до старта чемпионата России.

Реакция

Юрий Семин, бывший главный тренер сборной России и легенда «Локомотива», заметил для «СЭ»: «Это хорошее назначение в очень трудной ситуации. У Валерия всегда имелась сила воли и характер. Удачи ему. Не помешает ли совмещение с работой в клубе? Так решили. Посмотрим, что дальше будет».

Ольга Смородская, экс-президент «Локомотива», сказала «СЭ»: «Я очень рада за нашу сборную. Карпин — это настоящий и хороший тренер. «Валера, верим» теперь, наверное, будет на каждом матче сборной. Подготовить команду к отбору на чемпионат мира-2022 — это архисложная задача. Карпин не привык отступать. Лично я в него верю. Считаю, что он очень талантливый человек».

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, в своем популярном Telegram-канале предвосхитила назначение постом «Ждем...» и «У меня все дети блондины с карими глазами, поэтому пусть будет Валера, а не Бердыев». После объявления Салихова написала пост «Сбитый летчик — главный тренер сборной?» и при этом назвала ряд плюсов, «если немецкий «Мерседес» заглох по дороге в Дом футбола». В их числе (помимо внешнего вида, семьи и знака зодиака): Карпин — свой, знает наш футбол, кажется, лучше любого другого тренера (и прошел очищение первой лигой с Армавиром) и при этом — европеец, с опытом работы за границей и даже эстонским паспортом (и выглядит соответствующе). Причем минусы в стиле Карпин — своенравный, с характером, по ее оценке, перебиваются — зато сильный и уверенный тренер, так что попадание на все сто процентов.

Остается пожелать удачи Карпину вместе с его женой Дарьей.

Матчи сборной

В сентябре в рамках отбора ЧМ-2022 сборная России сыграет с Хорватией (1 сентября, дома), Кипром (4 сентября, в гостях) и Мальтой (7 сентября, дома). После трех весенних матчей цикла у команды равенстве с хорватами — по 6 очков.

Из вопросов, на которые среди прочего предстоит ответить в ближайшее время:

— насколько успешным будет новый тренер-совместитель

— будет ли Карпин приглашать Дзюбу (и останется ли форвард капитаном)

— кто потеряет место, а кто из игроков получит приглашение в команду

— что будет, в случае неудачного старта осенней части отбора ЧМ или успешного прохождения всего цикла

Большой лонгрид о том, как Карпин играл и зажигал в сборной, вы можете прочитать на этой странице.