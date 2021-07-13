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Сборной России нужно обновление. Дзюба и еще пять игроков, которые могут уйти вслед за Черчесовым

13 июля 2021, 16:00
Юрий Жирков, Артем Дзюба, Андрей Семенов. Фото Getty Images, «СЭ»
Юрий Жирков, Артем Дзюба, Андрей Семенов. Фото Getty Images, «СЭ»
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От нового тренера ждут омоложения состава.

Мнение

Станислав Черчесов и&nbsp;Артем Дзюба.«Мой уход из сборной — оптимальное решение для руководства РФС и для тренерского штаба. Лучшее ли для команды? Покажет время». Эксклюзивное интервью Станислава Черчесова

Недавно Станислав Черчесов дал интервью «СЭ», где рассказал о своем уходе из сборной России. Обсуждались многие темы, в том числе и омоложение сборной.

Сразу несколько решений Черчесова по составу на прошедшем Евро вызвали вопросы. Как минимум шесть опытных игроков не оправдали возложенных на них надежд. И для того, чтобы сборная могла двигаться дальше, им, возможно, придется уйти вслед за Черчесовым.

Антон Шунин

После ухода Игоря Акинфеева вакансия первого номера сборной оказалась открытой. И кто только на ней не пробовался: за пять лет Черчесов вызывал в сборную 10 вратарей! В итоге Станислав Саламович сделал выбор в пользу Антона Шунина — именно он поехал на чемпионат Европы в качестве основного голкипера.

Динамовец проявил себя не лучшим образом, пропустив в первом матче турнира три мяча от Бельгии. Как минимум в двух из них есть прямая вина вратаря — в первом, отбитом перед собой, и третьем, пропущенном в ближний угол. Шунину уже 34 года, и вряд ли его можно ассоциировать со сборной будущего. Тем более что уже подросли молодые голкиперы. Среди них выделяются Матвей Сафонов и Александр Максименко. Из более опытных есть Андрей Лунев, отправившийся покорять бундеслигу, которому еще нет тридцати.

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Андрей Семенов

Грубо ошибся в матче с бельгийцами и Андрей Семенов. Он привез первый мяч, неуклюже сыграв в простой ситуации. Интересно, что даже в своем клубе («Ахмате») Семенов, несмотря на статус капитана команды, не всегда проходил в стартовый состав.

Как минимум двое молодых защитников могут заменить Семенова. И Роман Евгеньев, и Игорь Дивеев уже дебютировали за сборную. К тому же они на десять лет моложе Андрея. Здесь Черчесов успел подготовить кадровый резерв. Осталось только дождаться, когда Евгеньев и Дивеев наберутся опыта.

Юрий Жирков

37-летнему Жиркову до сих пор не подготовили адекватной замены, в итоге у сборной России нет левого защитника, способного в ближайшее время заиграть в основе. Разве что использовать Кудряшова, который на 3 года моложе. Самошников еще даже не дебютировал, а Набиуллин растратил свой талант на «банке» в «Зените», хотя подавал большие надежды. Наверное, Жирков еще был достаточно хорош для того, чтобы играть в сборной на Евро. Однако сразу получил травму, и на чемпионате Европы наша команда осталась с дырой на левом фланге обороны, которую пришлось закрывать «непрофильным» Кузяеву и Караваеву. Пора бы уже Жиркову дать дорогу молодым.

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Магомед Оздоев

В отличие от предыдущих игроков из нашего списка, Оздоев еще относительно молодой (28 лет). Однако в действиях Магомеда очевиден игровой спад, что заставляет задуматься о его перспективах в сборной. Вот и в «Зените» на финише сезона он не всегда выходил с первых минут.

Средняя точность передач Оздоева на Евро составила всего 72,6%. Для центрального полузащитника, регулирующего игру команды, это крайне мало. Кроме того, Магомед в среднем совершал по 3,6 потери за матч. Игровой спад Оздоева подтверждает и его рыночная стоимость — по данным Transfermarkt, за два года он подешевел на 2 миллиона евро.

Денис Черышев

Черышев далек от своей оптимальной формы. Дениса снова мучают травмы, он окончательно потерял место в основе «Валенсии», ходят слухи, что в клубе на него не рассчитывают. Последний раз Черышев забивал за сборную почти год назад.

Заменить Дениса на левом фланге атаки может Алексей Миранчук, это профильная позиция для питерца Мостового и для Лесового, которого Черчесов вызывал прошлой осенью.

Артем Дзюба.«Зачем Дзюба списывает провал на наш менталитет? Парень, тебе такие деньги платят — паши 90 минут!» Орлов — о судьбе сборной России

Артем Дзюба

Станислав Черчесов в интервью «СЭ» открыто признался в том, что игра сборной строилась вокруг Дзюбы. «Мы должны использовать сильные стороны нашего лидера, поэтому наш футбол был именно таким», — заявил экс-наставник сборной России.

Все это привело к тому, что у нашей команды просто не было плана Б. Практически вся игра сводилась к забросам на Дзюбу. Два сменщика Артема — Александр Соболев и Антон Заболотный — во многом похожи на него по стилю игры. А вот более маневренного, быстрого и техничного форварда у сборной России на Евро не оказалось. Таковым мог стать Федор Смолов, который мощно провел весенний отрезок сезона РПЛ. Однако Черчесов его на чемпионат Европы не взял — как оказалось, верность выбора подсказал пост форварда «Локо» в Instagram.

Что же касается Дзюбы, то он рано или поздно «закончится». В августе Артему исполнится 33 года, с каждым годом он выглядит все тяжелее и тяжелее, все сложнее участвовать в прессинге, его карьера неумолимо близится к завершению. Поэтому сборной России пора готовить замену Дзюбе. Среди главных кандидатов на место в основе — Соболев и Чалов. Последнего, кстати, Черчесов в упор не замечал, даже когда тот пачками забивал за ЦСКА. Теперь шансы форварда армейцев на попадание в сборную станут куда выше, но сперва надо начать стабильно отличаться в клубе.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Николай Егорычев

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