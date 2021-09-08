Карпин подвел итоги сентября: волнение и стресс в сборной России, сравнение с Испанией и «Динамо», Головин и Смолов

Главный тренер сборной России после трех сентябрьских матчей ответил на вопросы о новом для себя опыте.

Сборная с Валерием Карпиным провела три матча отборочного цикла чемпионата мира-2022. Россияне сыграли с Хорватией (0:0), Кипром и Мальтой (дважды 2:0). На следующий день после встречи с мальтийцами в Москве специалист стал гостем программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» и ответил на вопросы комментатора, колумниста «СЭ» Ильи Казакова.

О нервах, волнении и о том, как у него «кипело» во время матчей

— То, что кипело, — да. То, что волнение до последней секунды, — да. Но это было привычное волнение: предстартовое перед игрой, в самой игре, понятно, что волнение за результат. То, что было на первой пресс-конференции, было необычным лично для меня. Обычно у меня на пресс-конференциях, в студиях волнения нет. Во всех остальных моментах, когда на поле, когда идет игра, тогда, конечно, да — волнение было. Потом были еще пресс-конференции, на них уже волнение еще никуда не ушло, но не из-за пресс-конференции как таковой, а из-за того, что после игры прошло мало времени. Сегодня уже, естественно, ночь прошла — плюс-минус пять часов поспал, чуть другие ощущения, но понимаю, что до конца не отпустило. То есть голова еще занята этим процессом.

Как быстро почувствовал себя тренером сборной, а не клуба

— Как только футболисты приехали, когда все собрались уже на базе в Новогорске, как только вышли на первую тренировку на поле, все ощущения вернулись. В принципе поле зеленое, мячи круглые, свисток в руках, перед тобой футболисты — да, другие, со многими еще даже не познакомился, но в принципе это то же самое, когда приходишь в новую команду и футболистов всех еще не знаешь. Понятное дело, что по именам, фамилиям я знаком со всеми, но еще не со всеми общался, так скажем. Ощущения вернулись, как только вышли на поле.

Об уровне мастерства и физической подготовки футболистов сборной

— Я уже про это говорил и могу это подтвердить еще раз: игроки очень квалифицированные. Кто бы там что ни говорил, у меня одновременно такого количества игроков такого уровня никогда не было. Это чувствовалось сразу, с первой разминки на тренировке, когда надо отдавать простые передачи на 7, 8, 9, 10 метров — и мяч стелется по траве. То есть техническое исполнение — на уровне, это однозначно футболисты высокого уровня.

Понятно, что не в сборной нужно правильно готовиться — в сборной возможно готовиться только к играм, а это обычно две-три тренировки после тура. Пока игроки восстановились, нагрузки какой-то давать в принципе вообще нельзя, так что больше теоретических занятий и практических занятий по тактике, не по «физике», естественно. Сказать, что это квалифицированные игроки, — да, однозначно. Они могут решать задачи при правильной подготовке, имеется в виду, когда они и эмоционально, и психологически, и физически находятся в хорошем состоянии.

Как вытаскивать из игроков сборной лучшие качества и поставить футбол без длительной подготовки

— Понятное дело, что хотелось бы иметь большее количество времени с этими игроками, чтобы конкретно потренироваться, чтобы что-то натренировать. А так как это невозможно, столько времени нет, наверное, больше здесь — не только в нашей сборной, а вообще в любой сборной — здесь больше работа в качестве психолога. То, о чем мы говорим, — ментальность, про то, что не бояться, играть расслабленно, хотя и с полной концентрацией, без какого-то давления на самих себя.

Давление сто процентов есть со стороны, есть ответственность за результат, но надо не вешать груз этой ответственности еще больше на себя, а играть в футбол. Потому что это игра, а в игре может произойти все что угодно. Поэтому она и называется игра в футбол, а не работа в футбол. Поэтому можно играть великолепно и проиграть, можно играть плохо и выиграть, как раз потому, что это игра в футбол, возможно, в этом и есть прелесть футбола. Может быть, поэтому столько болельщиков у футбола, потому что это непредсказуемая игра. Можно все просчитать и проиграть, а можно ничего не делать и выиграть. Непредсказуемость — в этом и заключается футбол.

О риске с агрессивной игрой при не лучшей готовности футболистов

— Риск играть так, как мы хотели и предложили играть футболистам, был во всем. Я это понимал. Не тренируясь, не отрабатывая тот же прессинг. Сказать, что мы его отработали, доработали, — понятно, нельзя. Да, было много теоретических занятий, была реально одна тренировка на отрабатывание прессинга. Понятно, что миллион всяких перестроений — надо закрывать линии передач, зоны, — это все не может уложиться за одну тренировку. Это просто нереально. Но могу отметить, что даже за одну тренировку ребята многое схватили и поняли, многое уже делали. Получалось хуже или лучше — это другой вопрос, но что-то уже получалось, это уже хорошо.

Просто приведу пример. Для того чтобы в «Ростове» — опять же сравнивая, хотя такие сравнения, наверное, нельзя делать, — чтобы что-то начало получаться, уходило, к примеру, 10 дней реальных тренировок. Иногда и по две тренировки в день. Здесь понятно, что футболисты выше классом, они и ментально выше, могут быстрее и больше усвоить информации за одну тренировку. И это нормально, поэтому они игроки сборной. Даже при этом всем риск был, и большой. Этот риск потом был виден на поле. Были отрезки неплохие, были отрезки плохие: где-то проваливались, где-то просела «физика», поэтому риска во всем было много.

Что важнее — развивать достоинство игроков или бороться с недостатками

— Бороться с недостатками нет времени. Чтобы недостатки побороть или перебороть, я думаю, что нужно намного больше времени, чем развивать сильные качества какого-то игрока или даже не развивать, а использовать. Развивать тоже времени нет, а просто пытаться использовать сильные качества игроков.

Об ориентире для сборной России при построении игры и могут ли им быть Испания или Италия

— Ориентир точно не «Ростов». И думаю, что не Италия, не Испания. Есть в принципе тенденции в европейском футболе, это одни из лучших его представителей. Если мы говорим конкретно об этих двух сборных, которые вы назвали, они в принципе играют в похожий футбол, ну пытаются играть в похожий. Потому что когда Италия играла с Испанией, то Испания не дала Италии играть в тот футбол, в который она привыкла, потому что смогла забрать мяч. Есть противостояние сборных. Итальянцы пробовали прессинговать минут семь-восемь, но не смогли, поэтому откатились на свою половину поля. И Испания доминировала, что касается именно владения мяча. Ну и моментов, я думаю, больше создавала.

Поэтому нельзя говорить, что мы так будем играть, будем владеть мячом. Просто другая команда может его не отдать. То, что мы хотели бы так играть с высоким прессингом и в контроль мяча, как любят говорить, — любой тренер, наверное, этого хочет. Но есть противоборствующая сторона, которая тебе в этом мешает. Здесь еще зависит от силы соперника. С теми же хорватами получилось где-то минут 15-20, после 20-й минуты уже не получалось. Пришлось откатываться на свою половину поля, но не потому, что мы так хотели, а потому, что нас заставили.

Почему против хорватов пропал прессинг, а Миранчук и Баринов вовремя не среагировали на перестроение соперника

— Да, пропал прессинг, когда Брозович начал опускаться в линию защитников для розыгрыша. Если говорить конкретно про эту игру и подготовку, как говорил, тренируясь и отрабатывая прессинг один день, понятно, что для многих футболистов это было все в диковинку. Хотя не для Тюкавина и Захаряна, например, потому что «Динамо» проповедует похожий футбол или мы — похожий на «Динамо», не суть.

Понятно, что перестроиться, когда противоборствующая сторона меняет что-то, сами футболисты в этот момент, наверное, не могут. Для них в диковинку и то, что делали до этого, первые 15 минут, а потом что-то еще изменилось и стало по-другому. Понятно, что они где-то растерялись, может быть. Но это нормально. Если бы прошло две недели тренировок... Причем нормальных, потому что сейчас по-тренерски за 10 дней была одна хорошая тренировка, а остальное — восстановление и предыгровые занятия, где корректировали какие-то моменты под соперника, структура прессинга менялась. Поэтому нереально, чтобы футболисты сами по ходу перестроились и поняли, как надо менять структуру прессинга. Это невозможно в данной ситуации.

Модель 4-3-3 является идеальной с учетом тренерской философии или подбора игроков сборной

— Эта модель — нравится или нет, — считаю, интересная. Сейчас в футболе она современная, назовем так. Звучит красиво. И уровень футболистов, считаю, позволяет играть в такой схеме и в такой футбол.

Когда в такой схеме себя проявят Головин и Миранчук

— Схемы не играют в футбол, все равно играют люди. Играют 10 на 10. Расставил ты 5-3-2, 5-4-1, 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2 — все равно получается 10. Месси поставь в любую схему, он будет играть в любой схеме, потому что Месси это Месси. Где-то удобнее, где-то чуть-чуть неудобнее. Конкретно про Головина: он может играть в любой схеме, может играть везде хорошо, либо также везде плохо. Дело не в схеме.

О проблемах Захаряна при отработке в защите против Мальты

— Подождите, а в первом матче с Хорватией он не отрабатывал назад? Также отрабатывал, и было все великолепно. По мне, один из лучших игроков матча с Хорватией. Здесь что поменялось? С Хорватией еще больше приходилось отрабатывать назад, а с Мальтой не приходилось? Здесь этого не надо искать. Стабильность? У 18-летнего мальчика?

Были ли перестановки в составе поиском оптимальных сочетаний в разных линиях

— Нет, не совсем так, сейчас не до поиска сочетаний. Это не товарищеские матчи, где можно что-то искать. Те изменения, которые происходили от игры к игре с точки зрения основного состава и замен, исходили чисто из физического состояния игроков, а не потому, что я что-то искал.

Как Смолов пересмотрел отношение к сборной

— Я разговаривал с ним до вызова по телефону. Хорошо пообщались, проговорили многие моменты, которые могут случиться в сборной: что может играть, а может и не играть, что, может, вызову или не вызову. Говорили, что он должен быть к этому готов, если хочет играть в сборной. В сборной нет основных футболистов, все зависит от состояния. Сейчас Федя здорово выглядит в «Локомотиве» и в сборной неплохо выступил. Но это не значит, что через месяц он будет находиться в такой же форме. Если не будет в такой форме, то и в сборной его не будет. У меня такое видение. Человек должен быть в хорошей форме в своем клубе, чтобы попасть в сборную.

С Федей все это проговорили, он абсолютно нормально на это отреагировал. Сам сказал, что изменился. Смолов говорил, что ошибки, которые были по молодости (он сам так сказал), остались в прошлом. Теперь он прекрасно понимает, куда едет, а мне, как тренеру, самому решать. Вообще никаких проблем.

Чем больше всего доволен в трех матчах, кроме набранных очков

— Больше всего доволен отношением игроков ко всему. Начиная от быта, восстановления и отдыха, правильного поведения, самоотдачи на поле и внимания на теориях, того интереса, который они проявляют к происходящему в сборной. Это больше всего порадовало. То, что мы делали там, было не зря. У многих игроков все это отложилось, что-то щелкнуло после сбора, и это поможет им в их дальнейшей карьере.

О противоречии недавнего заявления «Я и сборная? Нет, конечно» с работой в национальной команде

— Когда я об этом говорил, то на тот момент работал тренером «Ростова», а у сборной России был тренер. Как вы это себе представляете? И что бы в «Ростове» сказали? А тренер сборной бы что сказал? Это неэтично для всех сторон. Поэтому и сказал «нет». И, честно, я и не собирался.

Сразу ли сказал «да» на предложение РФС

— Сначала было предложение возглавить сборную и уйти из «Ростова», на что я сказал «нет». После этого последовало второе предложение с совмещением. Мы дня три-четыре думали, совещались и с президентом «Ростова» Арташесом Владимировичем (Арутюнянцем), и со спортивным директором Алексеем Анатольевичем (Рыскиным). Подумали, приняли решение, что может быть. И потом, мне хватило недели понять, что я не вытяну и там и там. Слишком сложно было. Думаю, где-то бы я недоработал, или даже и там и там. А не выкладываться на сто процентов — где-то это неправильно и навредило бы где-то. Возможно, и там и там.

Что помогло получать удовольствие от работы в «Ростове»

— Думаю, одного фактора нет, его выделить нельзя. Очень много факторов повлияло на меня, мое состояние. Это семейное положение, поддержка жены и рождения детей. Возраст — тоже. Наверное, стал мудрее. Не факт, но может быть. И семейная обстановка, и доверие со стороны руководства клуба, и принцип принятие решений «все вместе, в одной лодке, гребем вместе». Работалось комфортно, были созданы все условия. Можно было пробовать, экспериментировать. Давление из-за результатов всегда есть, а от руководства — не было, только поддержка. Я наслаждался и наслаждаюсь.

Какое внутреннее давление сейчас, какие цели и задачи

— Естественно, хотим попасть на чемпионат мира в Катар. Для этого есть четыре игры. Думаем сейчас только о матчах, которые будут в октябре со Словенией и Словакией. Вот такой короткий отрезок, есть промежуточная цель. Потом уже подумаем об играх в ноябре. А потом посмотрим, где мы будем. Есть три варианта: либо не попали на чемпионат мира, либо попали в стыки и все продлевается до марта, либо попали на чемпионат мира и у меня 31 декабря заканчивается контракт.

Есть ли ощущение, что взгляды не нуждаются в корректировке и должен прийти результат

— Да, это новый опыт. После первого насыщенного сбора с тремя играми информации для осмысления и переваривания очень много. Пока еще в стрессе, вчера только игра закончилась. Надо все спокойно проанализировать и пересмотреть. Я верю, что вектор, который мы сейчас задали, — правильный. Получается лучше или хуже — это другой вопрос. Но я думаю, что мы будем следовать этому вектору. Не факт, что все те же футболисты будут на следующем сборе, но линию, которую я задал, я хочу продолжать.