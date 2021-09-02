Сегодня в «СЭ» со своей авторской колонкой дебютирует трехкратная олимпийская чемпионка (Лондон-2012, Рио-2016, Токио-2020), 14-кратная победительница чемпионатов мира и шестикратная — Европы по синхронному плаванию. Первая публикация — о нашей национальной команде по футболу, которая борется за выход на ЧМ-2022.

Это было великолепно! Такой восторг! Мои поздравления сборной России по футболу... пляжному. На домашнем чемпионате мира команда Михаила Лихачева показала красоту, высокую технику, грамотную тактику и, главное, невероятную волю к победе. Одно удовольствие было наблюдать за этими парнями и испытывать гордость за них и за страну.

И как бы мне хотелось написать подобное про нашу большую футбольную сборную во главе с Валерием Карпиным — ведь сейчас у нее идут отборочные матчи чемпионата мира. Посмотрев встречу с Хорватией, не могу не отметить, что команда выглядела живенько. Особенно первые полчаса. Лично я — за динамику. Люблю, когда игроки быстро меняют места на поле и атакуют на хорошей скорости. В последнее время именно этого мне не хватало в футболе сборной России. В среду же я воодушевилась — и даже появилась надежда на победу. Но, увы...

Нулевая ничья — какой-то странный результат. С одной стороны, хорошо, что не поражение, ведь три года назад на ЧМ-2018 именно так (пусть в серии пенальти) закончилась наша встреча с хорватами. А с другой, голевые моменты у наших были — и вот это неприятное чувство, что они не реализованы, оставляет такое гнусненькое послевкусие от матча.

Не сбрасываю со счетов то, что тренер получил команду свое в распоряжение совсем недавно. Например, в моем виде спорта необходимо минимум четыре месяца, чтобы мы притерлись друг к другу, на футбольном языке — сыгрались. За неделю сделать это просто нереально.

Нравится, что в составе появились новые лица, которые явно не хотят оставаться рядовыми статистами. Чисто обывательским взглядом смотря на игру, мне показалось, что Карпин сумел подобрать нужные слова, когда в раздевалке готовил парней к выходу на поле. Как ни крути, а настрой перед матчем, ораторское мастерство и харизма наставника выполняют в спорте немаловажную роль.

В синхронном плавании мы перед выходом на старт собираемся вместе всей командой и обговариваем все ошибки вместе с тренером. Получаем последние наставления и указания, с которыми отправляемся на наше поле, то есть — в бассейн. И то, с каким настроением ты выйдешь, во многом определяет твою игру (выступление). Быть командным человеком, не перетягивать одеяло на себя, слушать товарищей — это то, без чего не получится победить. Так уж устроены командные виды спорта. Пока вы не почувствуете себя единым целым, могучей кучкой, готовой к бою, ничего не получится.

Во встрече с Хорватией я увидела, что первые шаги в этом направлении футболистами сделаны. Теперь из могучей кучки ребятам нужно не превратиться в кучку того, во что никто не хочет вляпаться.

Вернусь к неминуемому для последних дней сравнению с пляжниками и вечному спору: «Почему виды спорта похожи, а результаты такие разные?» Мало кто может переубедить меня в том, что большие деньги развращают человека. Уже вижу летящие в мою сторону гнилые помидоры, но продолжу. Не говорю сейчас о популярности и разрекламированности большого футбола. Речь идет конкретно о завышенных гонорарах, несоизмеримых с достижениями. В сравнении с пляжкой, где топовые игроки, чемпионы мира, зарабатывают в своих клубах плюс-минус 100 000 рублей в месяц, совсем не звездные по мировым меркам парни из большого российского футбола могут похвастаться многомиллионными контрактами — совсем не в российской валюте.

Разрыв настолько гигантский, что даже представить сложно. Но меня, как человека, борющегося за справедливость в совершенно разных жизненных сферах, эта статистика коробит. Уверена, что и многих поклонников футбола тоже. Можно уйти в дебри рассуждений о том, что топы вроде Криштиану Роналду и Месси тоже получают миллионы, но при этом не перестают быстро бегать и забивать. Тут ко мне приходит мысль о фанатизме и преданности любимому делу, желании быть лучшими. У пляжников это стремление явно сильнее, несмотря на такие оклады.

Как заставить больших футболистов тренироваться усерднее? Что сделать для того, чтобы после завершения основной части тренировок они оставались на поле и совершенствовали технику, удары, дриблинг? Тут у меня ответа нет. Но очень надеюсь, что он есть у Карпина.

Возможно, стоит обратиться к прошлому: поднять архивы тренировочного процесса советской футбольной сборной. Да, вид спорта стал другим, да, изменилась система судейства, но ведь мы в классическом футболе становились чемпионами Европы, выигрывали Олимпиады. Значит, есть традиции, есть что вспомнить, так почему бы не взять из своего же опыта рациональное зерно и не внедрить в новое время?

Пусть звучит банально, но банальность не всегда означает что-то плохое. Я, как патриот, верю, что наша сборная по большому футболу когда-нибудь станет чемпионом мира. Надеюсь, что буду еще жива и увижу победный финал своими глазами.

Вперед, Россия!

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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