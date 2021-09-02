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«Как заставить футболистов усерднее тренироваться? Надеюсь, ответ есть у Карпина». Колонка Аллы Шишкиной о матче Россия — Хорватия

Сегодня, 13:40
Валерий Карпин. Фото «СЭ»
Валерий Карпин. Фото «СЭ»
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Сегодня в «СЭ» со своей авторской колонкой дебютирует трехкратная олимпийская чемпионка (Лондон-2012, Рио-2016, Токио-2020), 14-кратная победительница чемпионатов мира и шестикратная — Европы по синхронному плаванию. Первая публикация — о нашей национальной команде по футболу, которая борется за выход на ЧМ-2022.
Валерий Карпин.Выход на замену не Смолова, а Заболотного, показал: Карпину важнее не проиграть. И его решения куда больше похожи на черчесовские, чем многие думают

Это было великолепно! Такой восторг! Мои поздравления сборной России по футболу... пляжному. На домашнем чемпионате мира команда Михаила Лихачева показала красоту, высокую технику, грамотную тактику и, главное, невероятную волю к победе. Одно удовольствие было наблюдать за этими парнями и испытывать гордость за них и за страну.

И как бы мне хотелось написать подобное про нашу большую футбольную сборную во главе с Валерием Карпиным — ведь сейчас у нее идут отборочные матчи чемпионата мира. Посмотрев встречу с Хорватией, не могу не отметить, что команда выглядела живенько. Особенно первые полчаса. Лично я — за динамику. Люблю, когда игроки быстро меняют места на поле и атакуют на хорошей скорости. В последнее время именно этого мне не хватало в футболе сборной России. В среду же я воодушевилась — и даже появилась надежда на победу. Но, увы...

Нулевая ничья — какой-то странный результат. С одной стороны, хорошо, что не поражение, ведь три года назад на ЧМ-2018 именно так (пусть в серии пенальти) закончилась наша встреча с хорватами. А с другой, голевые моменты у наших были — и вот это неприятное чувство, что они не реализованы, оставляет такое гнусненькое послевкусие от матча.

Не сбрасываю со счетов то, что тренер получил команду свое в распоряжение совсем недавно. Например, в моем виде спорта необходимо минимум четыре месяца, чтобы мы притерлись друг к другу, на футбольном языке — сыгрались. За неделю сделать это просто нереально.

1&nbsp;сентября. Москва. Россия&nbsp;&mdash; Хорватия&nbsp;&mdash; 0:0. Валерий Карпин благодарит Георгия Джикия после матча.
1&nbsp;сентября. Москва. Россия&nbsp;&mdash; Хорватия&nbsp;&mdash; 0:0. Марио Фернандес (справа) и&nbsp;Иван Перишич.Россия — Хорватия: добротные нули

Нравится, что в составе появились новые лица, которые явно не хотят оставаться рядовыми статистами. Чисто обывательским взглядом смотря на игру, мне показалось, что Карпин сумел подобрать нужные слова, когда в раздевалке готовил парней к выходу на поле. Как ни крути, а настрой перед матчем, ораторское мастерство и харизма наставника выполняют в спорте немаловажную роль.

В синхронном плавании мы перед выходом на старт собираемся вместе всей командой и обговариваем все ошибки вместе с тренером. Получаем последние наставления и указания, с которыми отправляемся на наше поле, то есть — в бассейн. И то, с каким настроением ты выйдешь, во многом определяет твою игру (выступление). Быть командным человеком, не перетягивать одеяло на себя, слушать товарищей — это то, без чего не получится победить. Так уж устроены командные виды спорта. Пока вы не почувствуете себя единым целым, могучей кучкой, готовой к бою, ничего не получится.

Во встрече с Хорватией я увидела, что первые шаги в этом направлении футболистами сделаны. Теперь из могучей кучки ребятам нужно не превратиться в кучку того, во что никто не хочет вляпаться.

Вернусь к неминуемому для последних дней сравнению с пляжниками и вечному спору: «Почему виды спорта похожи, а результаты такие разные?» Мало кто может переубедить меня в том, что большие деньги развращают человека. Уже вижу летящие в мою сторону гнилые помидоры, но продолжу. Не говорю сейчас о популярности и разрекламированности большого футбола. Речь идет конкретно о завышенных гонорарах, несоизмеримых с достижениями. В сравнении с пляжкой, где топовые игроки, чемпионы мира, зарабатывают в своих клубах плюс-минус 100 000 рублей в месяц, совсем не звездные по мировым меркам парни из большого российского футбола могут похвастаться многомиллионными контрактами — совсем не в российской валюте.

Разрыв настолько гигантский, что даже представить сложно. Но меня, как человека, борющегося за справедливость в совершенно разных жизненных сферах, эта статистика коробит. Уверена, что и многих поклонников футбола тоже. Можно уйти в дебри рассуждений о том, что топы вроде Криштиану Роналду и Месси тоже получают миллионы, но при этом не перестают быстро бегать и забивать. Тут ко мне приходит мысль о фанатизме и преданности любимому делу, желании быть лучшими. У пляжников это стремление явно сильнее, несмотря на такие оклады.

Сборная России по&nbsp;футболу.Зачет по блату. Чем Россия Карпина лучше сборной Черчесова?!

Как заставить больших футболистов тренироваться усерднее? Что сделать для того, чтобы после завершения основной части тренировок они оставались на поле и совершенствовали технику, удары, дриблинг? Тут у меня ответа нет. Но очень надеюсь, что он есть у Карпина.

Возможно, стоит обратиться к прошлому: поднять архивы тренировочного процесса советской футбольной сборной. Да, вид спорта стал другим, да, изменилась система судейства, но ведь мы в классическом футболе становились чемпионами Европы, выигрывали Олимпиады. Значит, есть традиции, есть что вспомнить, так почему бы не взять из своего же опыта рациональное зерно и не внедрить в новое время?

Пусть звучит банально, но банальность не всегда означает что-то плохое. Я, как патриот, верю, что наша сборная по большому футболу когда-нибудь станет чемпионом мира. Надеюсь, что буду еще жива и увижу победный финал своими глазами.

Вперед, Россия!

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
Матч завершен

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50

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