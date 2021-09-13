Бразилец сосредоточится на выступлениях в ЦСКА.

Марио Фернандес — пример того, как натурализованному футболисту надо проявлять себя в новой стране и сборной. Сегодня, когда он решил завершить выступления в ней, вы не прочтете о бразильце ни одного плохого слова. Нигде и ни у кого — может, кроме самых пробитых. Прекрасный мастер, к груди которого мяч прилипает после диагонали с любого расстояния; и человек, судя по всему, тоже очень хороший.

Марио отдал России и ее национальной команде даже больше, чем у него физически было. Зная свой букет болячек, хотел уходить из нее сразу после Евро, но позволил Валерию Карпину убедить себя остаться. Как выяснится на сентябрьском сборе — ценой очередной и уже более серьезной травмы.

Никто и никогда из футбольных болельщиков в России не забудет своих эмоций, когда в овертайме матча с Хорватией Марио после передачи Дзагоева сравнял счет. И также никто и никогда не обвинит его в незабитом спустя несколько минут пенальти — а ведь по факту именно он, а не паненка Смолова стал в той серии решающим.

Марио сам вызвался тогда бить. Юрий Газинский объяснял мне позже: «У него после гола был эмоциональный всплеск». Потом он в раздевалке на своем скромном русском пытался сказать команде: «Извините». Но этого не требовалось. «Естественно, никто не сказал ему ни одного дурного слова», — рассказывал менеджер сборной Евгений Савин.

Но пенальти может не забить и самый лучший — тогда это все поняли сразу. Никому не требовалось прощать Марио Фернандеса за тот решающий промах — потому что непостижимым образом никто на него не взъелся. Ни один ненавистник выступлений иностранцев за сборную!

А ведь Фернандес так и не выучил русский — то есть по идее хейтеров в связи с выступлениями за сборную России у него должно хватать. Но их нет — и это в наше-то хейтерское время. Столько самоотдачи, души и мастерства он всегда вкладывал в игру за нее.

Мирослав Ромащенко рассказывал: «У Марио Фернандеса вообще улыбка никогда не сходит с лица! Мне кажется, по-русски он очень многое уже понимает. Спрашиваешь у него по ходу матча: «Как ноги?» — и понимает, и отвечает, как может. Когда он забил Хорватии, это было нечто. Словами те эмоции не передать».

Если уж так говорит тренер сборной, то что могут сказать на тему эмоций ее болельщики?

Теперь уже бывший менеджер сборной Евгений Савин выдал мне о Марио для книги «Сборная-2018: чемпионы наших сердец» целый монолог:

— Несмотря на языковой барьер, он отлично вошел в коллектив. Они с Черышевым нашли отличный контакт друг с другом: Марио неплохо говорит по-испански, а Денис — так же, как по-русски, если не лучше. Оба — очень позитивные ребята, всегда с улыбкой, не бурчат. Как они относились ко всем — так и все к ним.

Марио — человек с непростой судьбой. И футбольной, и жизненной. Приехал в страну, получил гражданство, но казалось, свой среди чужих, языка не знает. Однако посмотрите, как получилось. Лучший бразилец на чемпионате мира был не из сборной Бразилии! Я Фернандесу это сказал. На своей позиции он точно был лучшим среди всех. Просто красавчик. И очень устойчив психологически — мы много это обсуждали. Ему по фигу, с Испанией он играет, с «Амкаром» или с кем угодно еще. Он выходит в любом матче и выдает сумасшедший объем работы. Который множится на его технику. Впереди за все мячи цепляется, назад вернуться успевает. С виду улыбчивый, казалось бы, мягкий парень, а на поле просто зверь.

Он со всеми в замечательных отношениях. Видно, что у него с тем же Игнашевичем по ЦСКА контакт отлично налажен. Разговаривать Марио сложно, но понимает он уже почти все. По крайней мере на бытовом уровне, чтобы жить в команде и тренироваться".

Это слова Савина. А вот что Ромащенко рассказывал мне о первом голе хорватов. Зачастую обычные болельщики, да и журналисты, не видят помарок, которые допускают на поле футболисты. Привожу цитату только для того, чтобы мы с вами отдавали себе отчет, насколько в подавляющем большинстве поверхностно смотрим на нюансы игры:

«Фернандес должен был находиться между Стриничем и Перишичем в соотношении 70 на 30 ближе к последнему. То есть, с одной стороны, контролировать возможность заброса себе за спину на Перишича, но, с другой, со своей стартовой скоростью давать понять, что Стринич тоже под контролем. До того как раз так и происходило, и развитие атаки по этому краю у хорватов не получалось. Здесь же Марио оказался слишком близко к Перишичу — на пару метров ближе, чем нужно. В результате к Стриничу он бежал метров 15 и чуть-чуть не успел. Стринич головой пробросил мяч мимо Марио на Перишича, тот в касание на Манджукича — и у соперника возникло численное преимущество, которым он воспользовался».

Но по сравнению со всем тем замечательным, что сделал Фернандес для сборной России, эти детали не имеют никакого значения. В том числе это можно понять и по отношению к нему тренеров — всех без исключения, кто с ним здесь работал. Даже измученного травмами Марио они не могли и не могут оставлять в запасе — такого класса это игрок. И такого отношения к футболу и к партнерам

И на минувшем Евро, хоть ломаный-переломанный Марио уже не был прежним, он бился как мог. В матче с Финляндией он рухнул спиной на питерскую траву с большой высоты, на это было страшно смотреть, и когда его уносили на носилках, все казалось очевидным — чемпионат Европы для Марио Фернандеса закончен.

А через три дня он вышел на Данию.

Спасибо за все, Марио!