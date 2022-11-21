Журова считает, что футболисты сборной России берегли себя в товарищеских матчах

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением о товарищеских матчах сборной России с командами Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

«Нужно ли показывать миру, что сборная России есть и продолжает играть? Послушайте, зачем нам что-то миру показывать? Это товарищеские матчи, а не принципиальные. Тут есть разные нюансы: отрабатывается тактика, смотрят, как кто сыграется на поле. Важно не получить травмы. Эти игры нужны, чтобы проверить взаимодействие футболистов. Это же реально скорее тренировочно-ознакомительные матчи. Футболисты наверняка понимали, что им предстоит играть в своих клубах, они берегут себя — это не чемпионат мира или Европы. А так победила дружба», — приводит слова Журовой «РБ Спорт».

В ноябре сборная России провела два товарищеских матча: с Таджикистаном и Узбекистаном. Обе игры закончились со счетом 0:0.