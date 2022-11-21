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Сегодня, 15:52

Журова считает, что футболисты сборной России берегли себя в товарищеских матчах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением о товарищеских матчах сборной России с командами Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

«Нужно ли показывать миру, что сборная России есть и продолжает играть? Послушайте, зачем нам что-то миру показывать? Это товарищеские матчи, а не принципиальные. Тут есть разные нюансы: отрабатывается тактика, смотрят, как кто сыграется на поле. Важно не получить травмы. Эти игры нужны, чтобы проверить взаимодействие футболистов. Это же реально скорее тренировочно-ознакомительные матчи. Футболисты наверняка понимали, что им предстоит играть в своих клубах, они берегут себя — это не чемпионат мира или Европы. А так победила дружба», — приводит слова Журовой «РБ Спорт».

В ноябре сборная России провела два товарищеских матча: с Таджикистаном и Узбекистаном. Обе игры закончились со счетом 0:0.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/svetlana-zhurova-futbolisty-ponimayut-chto-im-igrat-v-klubah-beregut-sebya-e-to-ne-chempionat-mira/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Футбол
Сборная России по футболу
Светлана Журова
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