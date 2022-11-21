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Сегодня, 15:49

Самедов высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию

Алина Савинова
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Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Переход в Азию — очень тяжелый вопрос. Конечно, Европа есть Европа, но я не знаю, что нас ждет в будущем, сложно сказать. Азия — сильный регион, там очень много сильных сборных. Понятно, что это не европейский уровень, где намного больше команд высокого уровня, но Азия тоже хороший регион, там не будет просто, если, конечно, такой вариант вообще возможен», — цитирует Самедова Metaratings.ru.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.

Источник: https://metaratings.ru/news/samedov-vyskazalsya-o-vozmozhnom-perekhode-sbornoy-rossii-v-aziyu-1418935/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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2.30
Александр Самедов
Сборная России по футболу
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