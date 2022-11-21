Самедов высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию

Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Переход в Азию — очень тяжелый вопрос. Конечно, Европа есть Европа, но я не знаю, что нас ждет в будущем, сложно сказать. Азия — сильный регион, там очень много сильных сборных. Понятно, что это не европейский уровень, где намного больше команд высокого уровня, но Азия тоже хороший регион, там не будет просто, если, конечно, такой вариант вообще возможен», — цитирует Самедова Metaratings.ru.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.