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Канчельскис: «Весной мы можем договориться об игре с бразильцами, японцами и другими»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос, с какими командами сборная России могла бы сыграть во время весеннего сбора в следующем году.

«Сможем ли мы найти спарринг-партнеров для нашей сборной на весенний сбор? Это зависит от РФС. В федерации должны заниматься этим и находить команды для товарищеских матчей. Раньше же как-то находили общий язык с другими ассоциациями: летали в Латинскую Америку и играли с бразильцами, аргентинцами.

РФС нужно общаться со всеми, а не заниматься околофутбольными делами, не разгадывать кроссворды. Весной мы можем договориться об игре с бразильцами, японцами и другими. Только РФС надо работать, а не говорить громкие слова", — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

В феврале Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.

В ноябре сборная России провела два товарищеских матча: против команд Таджикистана и Узбекистана. Обе встречи завершились со счетом 0:0.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-vesnoy-rfs-mozhet-dogovoritsya-ob-igre-s-braziltsami-yapontsami-i-drugimi-1418943/

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Андрей Канчельскис
Сборная России по футболу
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