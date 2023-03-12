Сафонов считает, что важно организовывать товарищеские матчи сборной России

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о товарищеских матчах сборной России.

«Приятно каждый раз вызываться в сборную, главное доказать, что я достоин играть, — цитирует Сафонова ТАСС. — То, что сборная собирается, это очень важно, могу судить по себе, для меня это единственная возможность играть на международной арене, для меня важен этот опыт. Я успел отыграть в Лиге чемпионов один сезон, мне запомнились те эмоции, жду именно таких эмоций, ради них я и играю в футбол. Может, уровень наших нынешних соперников немного не такой, но если ехать в сборную, то ради побед».

Сбор национальной команды состоится с 19 по 28 марта в Новогорске. Команда Валерия Карпина должна провести товарищеские матчи с Ираном и Ираком.