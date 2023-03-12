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Бевеев: «Может быть, у Кокорина или Дзюбы нет мотивации, но я в сборную пешком пойду»

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Защитник «Урала» Мингиян Бевеев рассказал, что у него нет проблем с мотивацией перед возможным выступлением за сборную России.

«У игроков сборной нет мотивации, потому что они играют ни за что? Может быть, у кого-то — у Кокорина или у Дзюбы мотивации и нет. Они играли и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира. Я год назад играл в Жигулевске, в снегу. Играл в Томске, в грязи. И мне скажут — вызвали в сборную, а я скажу — не, я лучше в Томске, там играл и хочу играть дальше. Нет такого, конечно же. Я пешком в сборную пойду, это для меня личный вызов», — цитирует Бевеева «РБ Спорт».

27-летний защитник впервые попал в расширенный состав сборной России для подготовки к мартовскому тренировочному сбору. Бевеев выступает за «Урал» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне на его счету 16 матчей в РПЛ и один забитый гол.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mingiyan-beveev-mozhet-by-t-u-kogo-to-u-kokorina-ili-u-dzyuby-motivatsii-v-sbornoj-i-net-a-ya-tuda-peshkom-pojdu/
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Сборная России по футболу
ФК Урал
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