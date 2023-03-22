Гранат: «Никого не могу представить на месте тренера сборной, кроме Карпина»

Гранат поделился мнением о работе Карпина в сборной России

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о работе главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

«Никого не могу представить на месте тренера сборной, кроме Карпина. Нехватка кадров? Нет, Карпин ассоциируется со сборной, и менять кандидатуру сейчас не вижу смысла. Никакого прецедента или определенного фактора для смены тренера нет», — сказал Гранат «СЭ».

Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года, его соглашение рассчитано до лета 2024-го.

23 марта сборная России сыграет товарищеский матч против Ирана в Тегеране, 26 марта — со сборной Ирака в Санкт-Петербурге.