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Сегодня, 11:45

Полузащитник ЦСКА Зделар считает, что форвард армейцев Чалов заслужил вызов в сборную России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар считает, что его одноклубник Федор Чалов заслужил вызов в сборную России.

«Чалов доказал своей игрой, что должен был быть вызван в сборную России. Обязательно! Это мое мнение, потому что я считаю Чалова европейским форвардом! Топ-игрок», — приводит «РБ Спорт» слова Зделара.

В сезоне-2022/23 Чалов забил 15 голов и сделал 2 результативных передачи в 27 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Форвард не попал в состав сборной России на товарищеские матчи с Ираном (23 марта) и Ираком (26).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sasha-zdelar-chalov-evropejskij-forvard-dolzhen-by-l-by-t-v-sbornoj-rossii/
Федор Чалов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
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