Полузащитник ЦСКА Зделар считает, что форвард армейцев Чалов заслужил вызов в сборную России

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар считает, что его одноклубник Федор Чалов заслужил вызов в сборную России.

«Чалов доказал своей игрой, что должен был быть вызван в сборную России. Обязательно! Это мое мнение, потому что я считаю Чалова европейским форвардом! Топ-игрок», — приводит «РБ Спорт» слова Зделара.

В сезоне-2022/23 Чалов забил 15 голов и сделал 2 результативных передачи в 27 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Форвард не попал в состав сборной России на товарищеские матчи с Ираном (23 марта) и Ираком (26).