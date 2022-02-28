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Сегодня, 12:45

«ФИФА идет на поводу политики». Валуев о решении лишить сборную России флага и гимна

Николай Валуев высказался о решении ФИФА о статусе сборной России по футболу
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал «СЭ» решение ФИФА лишить сборную России права выступать со своей символикой.

«ФИФА идет на поводу политики. И если мы не принимаем это решение, то нас лишат игр. Я не знаю, что конкретно написано в головной организации футбола. Противоречит это решение уставу или нет», — сказал Валуев «СЭ».

27 февраля стало известно, что сборная России будет выступать в соревнованиях под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) в качестве команды Российского футбольного союза и не может использовать флаг и гимн страны.

Домашние матчи команд РФС будут проводиться на нейтральных полях. Наложенные санкции будут действовать до дальнейшего уведомления.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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Челси 10
Ливерпуль 11
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Сборная России по футболу
Николай Валуев
ФИФА
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