«ФИФА идет на поводу политики». Валуев о решении лишить сборную России флага и гимна

Николай Валуев высказался о решении ФИФА о статусе сборной России по футболу

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал «СЭ» решение ФИФА лишить сборную России права выступать со своей символикой.

«ФИФА идет на поводу политики. И если мы не принимаем это решение, то нас лишат игр. Я не знаю, что конкретно написано в головной организации футбола. Противоречит это решение уставу или нет», — сказал Валуев «СЭ».

27 февраля стало известно, что сборная России будет выступать в соревнованиях под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) в качестве команды Российского футбольного союза и не может использовать флаг и гимн страны.

Домашние матчи команд РФС будут проводиться на нейтральных полях. Наложенные санкции будут действовать до дальнейшего уведомления.