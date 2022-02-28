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«Полнейший беспредел!» Боярский — о решении ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы от всех турниров

Боярский отреагировал на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы от всех турниров
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Михаил Боярский.
Фото Кристина Коровникова

Народный артист РСФСР, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о решении ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы от всех турниров.

«Ужас! Что же творится-то такое? Кошмар. Мы все в недоумении. Это полнейший беспредел. Мне жаль! Так не должно быть», — сказал Боярский «СЭ».
Ранее, 28 февраля, РИА «Новости» со ссылкой на официальный пресс-релиз сообщило, что ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех соревнованиях.

Мужская сборная России должна была 24 марта в Москве сыграть с командой Польши в полуфинале стыкового турнира за выход в финальную часть чемпионата мира-2022. Женская национальная команда должна была принять участие в предстоящем чемпионате Европы.

Московский «Спартак» не сыграет в Лиге Европы. Красно-белые должны были встретиться с «Лейпцигом» в 1/8 финала турнира.

Михаил Боярский
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