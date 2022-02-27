Сборная России может принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе

Сборная России будет выступать в соревнованиях под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) в качестве команды Российского футбольного союза и не может использовать флаг и гимн страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Сборная России в полуфинальном матче отбора на чемпионат мира 2022 года должна сыграть против команды Польши 24 марта в Москве. Победитель 29 марта должен встретиться с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия. Игра запланирована на поле победителя матча между россиянами и поляками.

В случае поражения россияне должны провести товарищеский матч в этот же день с проигравшим в паре Швеция — Чехия.

В ФИФА подчеркнули, что ведут диалог с Швецией, Чехией и Польшей по стыковым матчам на ЧМ-2022. Кроме того, международная организация обсудит вопрос отстранения сборной России от соревнований.