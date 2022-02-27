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Сегодня, 22:15

Сборная России может принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе

Иван Шитик
Корреспондент
Полузащитник сборной России Роман Зобнин.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сборная России будет выступать в соревнованиях под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) в качестве команды Российского футбольного союза и не может использовать флаг и гимн страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Сборная России в полуфинальном матче отбора на чемпионат мира 2022 года должна сыграть против команды Польши 24 марта в Москве. Победитель 29 марта должен встретиться с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия. Игра запланирована на поле победителя матча между россиянами и поляками.

В случае поражения россияне должны провести товарищеский матч в этот же день с проигравшим в паре Швеция — Чехия.

В ФИФА подчеркнули, что ведут диалог с Швецией, Чехией и Польшей по стыковым матчам на ЧМ-2022. Кроме того, международная организация обсудит вопрос отстранения сборной России от соревнований.

Источник: https://tass.ru/sport/13889261

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси 10
Ливерпуль 11
Матч завершен (ПЕН)

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
ФИФА
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  • Рус23

    Думаю, что гейропа рассердила нас в этот раз совсем не на шутку. И лидера нашего совсем не смотрят, что он им говорит, скоро будет новый миропорядок, и футбол будет там совсем не на 1м месте.

    27.02.2022

  • Ангелика Бюхер

    Не до футбола сейчас, война идёт. Выиграем войну - будет спорт под флагом и гимном.

    27.02.2022

  • Viktor Freond

    ообще поражаюсь, большинство пишет откровенный бред, всё. мир изменился, он уже не такой какой был вчера. Пора переходить в новые реальности. Весь этот футбол уже вчерашний день для России

    27.02.2022

  • Soulles

    Без футболок и трусов низзя )) Куда же где-то писать, (в случае чуда) что это команда нойнеймов. Да и номера писать нужно, не на лбу же.

    27.02.2022

  • ladafan

    ну ты перечитал? понял о чем я??

    27.02.2022

  • dintos

    Молчи,позорная Европа,и не качай свои права,ты у России просто ЖОПА,а думаешь,что голова! ДОКОЛЕ унижаться будем перед западенской шайкой-лейкой? Хватит уже нам нейтральности!

    27.02.2022

  • Владимир Горницкий

    Следовало бы все-таки дать эту новость в полном объеме: "ФИФА вынесла запрет на проведение матчей сборных на территории России из-за спецоперации российских войск в Донбассе, сообщает пресс-служба ФИФА. Как отмечается, встречи, в которых российская сборная будет хозяйкой, должны проходить на нейтральной территории и без зрителей".

    27.02.2022

  • Soulles

    УРА !!! )))

    27.02.2022

  • Soulles

    Кстати, вопрос интересный, согласятся ли поляки на матч с непонятно чьей командой ?

    27.02.2022

  • Динамов

    Тогда ФИФА с УЕФА могут идти нах в долгое пешее эротическое, а Путин завтра должен объявить об выходе России из двух этих бандитских международных организаций!

    27.02.2022

  • Soulles

    Странные люди, не согласны, что всё можно купить ))

    27.02.2022

  • Fanatico

    ФиФА по др источникам разрешило играть но на нейтральном поле, нормалос ! Пшеки завоют Спасибо ФИФА если так , реально пацаны отвечают за слова - футбол вне политики - матч состоится при любой погоде. иначе 0-3 технарь

    27.02.2022

  • ladafan

    повнимательнее перечитай))

    27.02.2022

  • Alexey Ushakov

    Конкретно на отборе - это тоже ЧМ, путаешь

    27.02.2022

  • Alexey Ushakov

    Да он гонит

    27.02.2022

  • qck1967

    Ожидаемо. Но если утереться и сейчас, то белые (или в полосочку с серенький) можно навечно сделать формой. Внутренние соревнования надо улучшать, гжегожей всяких гнать вашей и физкультуру прививать с юности. А "псевдомеждународный вне политики" спорт заканчивается.

    27.02.2022

  • Soulles

    Поддерживаю на 146%, нафиг с поля команду страны-агрессора.

    27.02.2022

  • Patisson

    Отказаться.

    27.02.2022

  • kvadrocopter

    Интересно..теперь мы откажемся от такого унижения, как биатлонисты...и если не откажемся, будут поляки играть с командой федерации...

    27.02.2022

  • zukunft

    Как они считают, дело в репутации.

    27.02.2022

  • Fanatico

    Бинго!

    27.02.2022

  • Правдобур

    Играть на ЧМ надо ОБЯЗАТЕЛЬНО!! Даже без флага и гимна. И даже без футболок с Голым торсом и без трусов... в одних плавах! Это Престиж! Это Вместе с лучшими! Это ЧМ!!! Все равно все знают что сражается РОССИЯ!!!!! и мы за нее болеем!!!!!

    27.02.2022

  • Марк Архипов

    В 1980 к нам в СССР америкосы не поехали. Есть у них уважение к себе! За то, что они уважают себя, я уважаю их.

    27.02.2022

  • Kirp

    Минск?))

    27.02.2022

  • L Osokin

    уефа разрывает контракт с газпромом

    27.02.2022

  • ss-1525-sergey

    Не нужно выступать, предупреждал, когда у нас отняли герб и флаг, что так и дальше будут отнимать. Те кто прогнулся, на тех и ездят!

    27.02.2022

  • Андрей Краснодарский

    Кого, свои сборные))

    27.02.2022

  • Александр Кузьмин

    Может хватит унижаться! Все равно России ничего не светит

    27.02.2022

  • Андрей Краснодарский

    Плюньте на спонсорские контракты. Газпром, откажись от ЛЧ!

    27.02.2022

  • Олег Воробьёв

    ...и без сб.России.

    27.02.2022

  • Viktor Freond

    пошлют на 3 буквы

    27.02.2022

  • Болельщик Шексны

    Аааа. ну наверное когда финал ЛЧ закончится. И отсюда второй вопрос: а кто будет вместо? Дураков так разбрасываться деньгами особо не найти.

    27.02.2022

  • Евгений I

    Хотят чтобы Россия сама снялась. Хитрожопые твари)) Ща еще добавят условий. Типа вставания на колени, как в Гейропе любят. Сделают все, чтобы мы сами плюнули, а они типа такие все в белом, не при делах. Никаких оснований для отмены матчей нет, как и игре под нейтральным флагом. Это уже не спорт, а какое-то убогое говно, и все эти международные федерации та еще зависимая плесень. Как скажет хозяин сверху, так и будут кукарекать.

    27.02.2022

  • L Osokin

    без зрителей

    27.02.2022

  • L Osokin

    нейтральный

    27.02.2022

  • Дмитрий Вороновнин

    А что по стадиону: домашний или нейтральный?

    27.02.2022

  • L Osokin

    Там, кстати, вопрос об исключении сборной еще не снят с повестки

    27.02.2022

  • zukunft

    UEFA планирует отказаться от сотрудничества с Газпромом, проводит консультации с юристами.

    27.02.2022

  • Андрей Краснодарский

    Интересно, а что теперь скажут Польша, Швеция и Чехия?

    27.02.2022

  • L Osokin

    Без зрителей и не в России забыли добавить

    27.02.2022

  • trops57

    С херали? С таким же успехом можно заявить что мы уже прошли стыковые с 4 победами? Почему? А просто так? Если тем можно, то и нам можно. Тем более мы можем взять пару трансгендеров в запас, но это как показывает практика, посильнее чем самые классные футболисты

    27.02.2022

  • Болельщик Шексны

    Спасибо. Не знал и не слышал

    27.02.2022

  • совва

    странно на все это смотреть, рожей по асфальту уже отвозили, на ОИ без флага и гимна выступали, теперь решили отказаться некоторые федерации... ссылаются на отсутствие оснований, тоесть от ОИ на законных основания большинство спортсменов отстраняли и мы это полкчается признали.

    27.02.2022

  • ladafan

    конкретно на ЧМ!

    27.02.2022

  • Muka

    Биатлонисты послали в Ж такое предложение (!), а футболисты проглотят или нет ?

    27.02.2022

  • Болельщик Шексны

    Вот этот момент пропустил. А разве ВАДА и в футбол руки запустил? Ведь перед матчами всегда гимны играют или какие-то новые порядки ?

    27.02.2022

  • Боярская шляпа

    Как меня это умиляет, как говорит мой добрый друг д'Артаньянц... Пора их всех послать уже, наконец-то. Как лично мне ни жаль...

    27.02.2022

  • red-white-06-region

    Да задобало уже. Если без гимна и флага - на хрен все эти чемпионаты. Хватит унижаться.

    27.02.2022

  • bloodsat

    Мощнейший интеллект виден в санкциях. Не исключим, но и в покое не оставим. Наши футбольные как и олимпийцы - с удовольствием согласятся бегать в белых футболках.

    27.02.2022

  • Захар

    ждут что мы откажемся от игр

    27.02.2022

  • ladafan

    завтра отпишись

    27.02.2022

  • Anton Kiselev

    Отлично

    27.02.2022

  • ladafan

    я тебе может секрет открою, если бы вышли на ЧМ, до этого всего то в любом случае без гимна!!

    27.02.2022

  • Олег Воробьёв

    Типа поляки,шведы,и чехи скажут: " А,ну тогда ладно,будем играть.."

    27.02.2022

  • Болельщик Шексны

    Ну теперь посмотрим, есть ли яй.а у руководства РФС. Очередной спорт, где Сб. России ноунейм. Хотя можно и сделать ход конем. Польша похоже сливается, как и Швеция (Чехия). Можно заявиться перед ЧМ и за день до игры сняться. А еще меня очень интересует один вопрос (точнее негодование): почему Газпром до сих пор спонсор ЛЧ?

    27.02.2022

  • Subedei

    Завтра ФИФе мозги вправят.

    27.02.2022

    • Глава Федерации футбола Франции выступил за отстранение сборной России от ЧМ-2022

    ФИФА ведет диалог с Швецией, Чехией и Польшей по стыковым матчам на ЧМ-2022
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