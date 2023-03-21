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Масалитин: «В сборную надо вызывать тех, кто на сегодняшний момент сильнее»

Масалитин высказался о невызове в сборную России игроков старше 30 лет
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на слова тренера сборной России Валерия Карпина, который заявил, что до конца бана не будет вызывать в команду игроков старше 30 лет.

«Надо вызывать тех, кто на сегодняшний момент сильнее. Если кто-то из молодых игроков себя проявил, то это понятно, но не стоит звать игроков ради приглашения. На возраст не надо смотреть. Надо выиграть матчи, состав должен быть сильнейшим на сегодня. Вся страна будет смотреть эти игры. Должен играть тот, кто достоин», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

23 марта сборная России сыграет против Ирана в Тегеране. 26 марта национальная команда встретится со сборной Ирака в Санкт-Петербурге.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/21/20022319.shtml
Валерий Карпин
Валерий Масалитин
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Сборная Ирака по футболу
Сборная Ирана по футболу
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