Масалитин заявил, что сборной России уже пора побеждать

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матчей сборной России против Ирака и Ирана.

«Надо нашей сборной уже побеждать, надо показать хорошую игру. Уже не надо кого-то пробовать, просматривать. Хочется видеть костяк команды, сможем ли мы составить конкуренцию», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

23 марта сборная России сыграет против Ирана в Тегеране. 26 марта национальная команда встретится со сборной Ирака в Санкт-Петербурге.