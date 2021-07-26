Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Карпин обратился к клубам РПЛ с просьбой перенести 6-й тур

15:00
Теги:

Главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к клубам Тинькофф РПЛ с просьбой перенести 6-й тур.

«6-й тур запланирован на 28–29 августа. 30 числа приедут футболисты на сбор. У нас будет буквально одна полноценная предыгровая тренировка. Хотел бы попросить клубы РПЛ пойти навстречу по сдвижению тура на другие даты. Я и сам высказывался против этого раньше. Возможно, это будет бесполезно. Но все же это моя личная просьба, чтобы получить игроков чуть раньше 30 числа. Буду очень благодарен, если тренеры пойдут навстречу», — сказал Карпин.

Официально о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России было объявлено сегодня. Он сменил на посту Станислава Черчесова, который ушел в отставку после неудачного выступления на Евро-2020.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора

Опрос

проголосовало: 26394
Все опросы
Что ждет Валерия Карпина в сборной России?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Спортивная гимнастика, мужское командное многоборье на Олимпиаде: где смотреть прямую трансляцию
О каких болезнях могут свидетельствовать сухие локти
Дочь о подозреваемом в убийстве жены контр-адмирале: Настоящий офицер
Россиянин Скачков вышел в третий круг Олимпиады по настольному теннису
Как часто можно есть рыбу?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: назначение Карпина новым тренером, отставка Черчесова после Евро 2020, главные новости
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры