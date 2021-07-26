Карпин обратился к клубам РПЛ с просьбой перенести 6-й тур

Главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к клубам Тинькофф РПЛ с просьбой перенести 6-й тур.

«6-й тур запланирован на 28–29 августа. 30 числа приедут футболисты на сбор. У нас будет буквально одна полноценная предыгровая тренировка. Хотел бы попросить клубы РПЛ пойти навстречу по сдвижению тура на другие даты. Я и сам высказывался против этого раньше. Возможно, это будет бесполезно. Но все же это моя личная просьба, чтобы получить игроков чуть раньше 30 числа. Буду очень благодарен, если тренеры пойдут навстречу», — сказал Карпин.

Официально о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России было объявлено сегодня. Он сменил на посту Станислава Черчесова, который ушел в отставку после неудачного выступления на Евро-2020.