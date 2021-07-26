Валерий Карпин заявил о важности изменения менталитета российских футболистов

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что необходимо изменить российским футболистам.

«Многое можно изменить в игре. Но если не изменить менталитет, никакого толка не будет. Если что-то делать с опаской или выжидая, не будет смысла. Необходимо изменить менталитет или же вызвать футболистов, которые уже живут с этим менталитетом», — сказал Карпин.

26 июля РФС сообщил о подписании контракта с Карпиным. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.