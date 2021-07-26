Валерий Карпин заявил о важности изменения менталитета российских футболистов
15:02
Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что необходимо изменить российским футболистам.
«Многое можно изменить в игре. Но если не изменить менталитет, никакого толка не будет. Если что-то делать с опаской или выжидая, не будет смысла. Необходимо изменить менталитет или же вызвать футболистов, которые уже живут с этим менталитетом», — сказал Карпин.
26 июля РФС сообщил о подписании контракта с Карпиным. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.
Опрос
проголосовало: 26527Все опросы
Что ждет Валерия Карпина в сборной России?
Читайте также
«Обосрались» — вот что сейчас нужно сказать тренерам». Губерниев — о провале российских пловцов в эстафете
«Надеюсь, у нас будет шанс на реванш с США». Российские баскетболистки-близнецы обещают бороться в Токио за медали
4
Зачет
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: назначение Карпина новым тренером, отставка Черчесова после Евро 2020, главные новости
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю