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Валерий Карпин рассказал о выборе капитана сборной России

14:57
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Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о выборе капитана команды.

«Капитана сборной будем выбирать после того, как поймем, кто приедет в расположение команды. Посмотрим, когда соберемся на первый сбор. Уже там будем делать выбор, со всеми пообщаюсь и познакомлюсь», — сказал Карпин.

Сборная России в сентябре проведет отборочные матчи к ЧМ-2022. Команда 1 сентября сыграет с Хорватией, 4 сентября с Кипром и 7 сентября с Мальтой.

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Сергей Федоров все материалы автора

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