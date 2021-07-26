Валерий Карпин рассказал о выборе капитана сборной России
14:57
Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о выборе капитана команды.
«Капитана сборной будем выбирать после того, как поймем, кто приедет в расположение команды. Посмотрим, когда соберемся на первый сбор. Уже там будем делать выбор, со всеми пообщаюсь и познакомлюсь», — сказал Карпин.
Сборная России в сентябре проведет отборочные матчи к ЧМ-2022. Команда 1 сентября сыграет с Хорватией, 4 сентября с Кипром и 7 сентября с Мальтой.
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