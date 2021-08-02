В техническом комитете РФС поддержали решение Карпина покинуть «Ростов»

Экс-тренер сборной России и член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«Это предугадываемый поступок. Не сегодня, так завтра. Но лучше сегодня — будет сделано меньше ошибок и внутри сборной, и внутри «Ростова». Наверняка у клуба свои возникли сомнения после двух поражений. Дело в том, что это очень сложная работа. У главного тренера мозги должны находиться и там, и там, он за все ответственен. Мы и так не безошибочны, и так не безгрешны. На одной-то работе мы ошибки совершаем, а тут две (работы — Прим. «СЭ»). Считаю, это правильное решение Валерия Георгиевича. Возможно, его к этому подтолкнули не только неудачи, но и руководство клуба», — прокомментировал Гаджиев корреспонденту «СЭ» Анастасии Гундоровой.

Также Гаджиев поделился ожиданиями от работы Карпина в сборной.

«Садясь в «Мерседес», я ожидаю определенной скорости и комфорта, но я сажусь в «Жигули» с совсем другими ожиданиями. К сожалению, наши тренеры пока садятся только за руль «Приоры». Она может поучаствовать в каких-то соревнованиях, но ее ресурсы ограничены. Тренер не фокусник, он не может сделать так, чтобы команда играла выше своего предельного уровня. За счет высокой организации, самоотверженности и физической готовности можно справиться с соперниками даже чуть повыше классом. Но это нельзя сделать системой. Нам надо более конкретно и целенаправленно заниматься резервом. Но для этого надо долго ждать и работать в этом направлении», — добавил Гаджиев.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года. В феврале 2020-го он подписал с клубом 5-летний контракт.

23 июля стало известно о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.