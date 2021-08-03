Спиридонов: «Будет идеально, если Карпин еще отправит Дзюбу на три буквы из сборной»

Российский волейболист Алексей Спиридонов поделился с «СЭ» своим мнением об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«Уход Карпина из «Ростова» — мужской поступок. На мой взгляд, он все сделал правильно. Изначально я даже не ожидал, что Карпин станет новым тренером сборной России. Если он еще примет шаг, чтобы Дзюба шел на три буквы из сборной, то это будет вообще его идеальным решением», — сказал Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года. В феврале 2020-го он подписал с клубом 5-летний контракт.

Планировалось, что специалист будет совмещать работу в национальной команде и «Ростове» до конца года. Карпин подписал контракт с Российским футбольным союзом 26 июля, ранее сборную возглавлял Станислав Черчесов.