Пресс-атташе сборной России по футболу покинул свой пост

Пресс-атташе сборной России по футболу Игорь Владимиров покинул свой пост. Об этом он сообщил в «Фейсбуке».

Ранее сообщалось, что новым пресс-атташе станет Иван Корж, который занимает эту должность в «Ростове». Ранее он также работал в «Спартаке» и «Локомотиве».

Корж, как и главный тренер сборной России Валерий Карпин, вероятно будет совмещать работу в клубе и национальной команде.

