Пресс-атташе сборной России по футболу покинул свой пост
15:31
Пресс-атташе сборной России по футболу Игорь Владимиров покинул свой пост. Об этом он сообщил в «Фейсбуке».
Ранее сообщалось, что новым пресс-атташе станет Иван Корж, который занимает эту должность в «Ростове». Ранее он также работал в «Спартаке» и «Локомотиве».
Корж, как и главный тренер сборной России Валерий Карпин, вероятно будет совмещать работу в клубе и национальной команде.
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