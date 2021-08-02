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Пресс-атташе сборной России по футболу покинул свой пост

15:31

Пресс-атташе сборной России по футболу Игорь Владимиров покинул свой пост. Об этом он сообщил в «Фейсбуке».

Ранее сообщалось, что новым пресс-атташе станет Иван Корж, который занимает эту должность в «Ростове». Ранее он также работал в «Спартаке» и «Локомотиве».

Корж, как и главный тренер сборной России Валерий Карпин, вероятно будет совмещать работу в клубе и национальной команде.

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