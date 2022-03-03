Писарев ответил на вопрос о продолжении работы в сборной России

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что он продолжает работать в национальной команде.

53-летний российский специалист приехал на матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Локомотив» — «Енисей».

«По контракту продолжаем работать. Завтра будет совещание в РФС по вопросу сбора. Все решим», — сказал Писарев.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех соревнованиях.