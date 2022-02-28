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Сегодня, 21:31

РФС категорически не согласен с решением ФИФА и УЕФА об отстранении всех российских команд

Главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

РФС на своем официальном сайте опубликовал заявление о решении ФИФА и УЕФА исключить российские команды из международных соревнований.

В РФС считают, что оно носит очевидный дискриминационный характер, и подчеркнули, что оставляют за собой право его оспорить.

«Российский футбольный союз категорически не согласен с решением ФИФА и УЕФА об отстранении всех российских команд от участия в международных матчах на неопределенный срок.

Мы считаем, что это решение противоречит нормам и принципам международных соревнований, равно как и спортивному духу. Оно носит очевидный дискриминационный характер и наносит ущерб огромному количеству спортсменов, тренеров, сотрудников клубов и сборных команд, а главное, миллионам российских и зарубежных болельщиков, чьи интересы международные спортивные организации должны в первую очередь защищать.

Подобные действия вносят раскол в мировое спортивное сообщество, которое всегда придерживалось принципов равенства, взаимного уважения и независимости от политики.

Мы оставляем за собой право оспаривать решение ФИФА и УЕФА в соответствии с нормами международного спортивного законодательства», — говорится в заявлении РФС.

Источник: https://rfs.ru/news/215356
Сборная России по футболу
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