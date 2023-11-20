В сборной Кубы назвали самого опасного игрока команды

Защитник сборной Кубы Йосель Пьедра рассказал «СЭ» , кого нужно опасаться национальной команде России в товарищеском матче.

— Кого нам нужно больше всего опасаться в сборной Кубы?

— Не надо никого бояться, это спорт, и надо наслаждаться им на 100%. Я уважаю Луиса Хавьера Параделу (атакующий полузащитник сборной Кубы, — прим. «СЭ»), он мой большой друг и более того, брат, который привел меня в этот благословенный спорт.

— Насколько важен для вас этот матч?

— Для меня это имело огромное значение, это был бы хороший шанс, чтобы увидеть и понять, готов я к большему или нет.

Товарищеский матч Россия — Куба состоится в понедельник, 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 мск.