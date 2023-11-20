Сычев назвал болельщиков главной мотивацией российских футболистов в матче против сборной Кубы

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев отметил важность проведения товарищеских матчей национальной команды в условиях отстранения от международных соревнований.

«Сборной России нужно проводить как можно больше международных матчей, если есть такая возможность. Даже с Занзибаром? С Занзибаром, думаю, вряд ли, но если есть возможность договориться с другими соперниками, то это нужно делать и играть», — приводит ТАСС слова Сычева.

Также он рассказал, что будет являться главной мотивацией для российских футболистов в игре с Кубой.

«Ребята выходят играть за сборную, свою страну и флаг. В Волгограде соберется полный стадион, думаю, это будет главной мотивацией», — добавил он.

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.