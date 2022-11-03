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Сегодня, 20:07

В «Крыльях Советов» прокомментировали вызов Пиняева в сборную России

Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал вызов в сборную России Сергея Пиняева.

«Пиняев? Это пока что расширенный состав. Мы очень рады за ребят, особенно за тех, у кого это первый вызов. Надеемся, что все окажутся в окончательном списке», — сказал Корниленко «СЭ».

Ранее тренерский штаб сборной России огласил расширенный состав на товарищеский матч с Таджикистаном. Всего в список попали 37 футболистов. Окончательный состав национальной команды на ноябрьский сбор будет объявлен позднее.

Сергей Пиняев
Сборная России по футболу
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