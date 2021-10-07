В Госдуме поделились ожиданиями от предстоящего матча сборной России против Словакии

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 Россия — Словакия.

«Нам надо выигрывать. Нас только выигрыши устраивают. Даже ничья не годится. Не сомневаюсь, что завтра будет победа. Ребята замотивированы, команда в хорошем настроении. Также с тренером хороший контакт у ребят. Что касается такого количества травм, это спорт. Конечно, травмы есть. Это немного ослабило нашу команду, но в общем у нас состав ровный. Считаю, что даже в том составе, что сейчас есть, шансы достаточно высокие. Я ставлю на нашу команду!», — сказал Свищев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

8 октября сборная России сыграет против Словакии. Матч пройдет в Казани, начало — в 21:45 по московскому времени.

Команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице группы H с 13 очками. Словакия — третья строчка и 9 баллов.