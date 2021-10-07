Смородская: «России необходимо выходить из группы с первого места, чтобы не трепать нервы в стыках»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 Россия — Словакия.

«Очень верю и надеюсь в завтрашнюю победу нашей сборной. Перспективы оценить сложно, завтра будет точно непростой матч. Ситуация в команде тяжелая: большое количество травм. Многие сильнейшие игроки нашей страны будут отсутствовать завтра. Сборной России необходимо выходить из группы с первого места, чтобы не трепать себе нервы в стыковых матчах», — сказала Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

8 октября сборная России сыграет против Словакии. Матч пройдет в Казани, начало — в 21:45 по московскому времени.

Команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице группы H с 13 очками. Словакия — третья строчка и 9 баллов.