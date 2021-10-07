Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Смородская: «России необходимо выходить из группы с первого места, чтобы не трепать нервы в стыках»

18:51
Ольга Смородская. Фото Никита Успенский, -
Ольга Смородская. Фото Никита Успенский, -
Теги:

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 Россия — Словакия.

«Очень верю и надеюсь в завтрашнюю победу нашей сборной. Перспективы оценить сложно, завтра будет точно непростой матч. Ситуация в команде тяжелая: большое количество травм. Многие сильнейшие игроки нашей страны будут отсутствовать завтра. Сборной России необходимо выходить из группы с первого места, чтобы не трепать себе нервы в стыковых матчах», — сказала Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

8 октября сборная России сыграет против Словакии. Матч пройдет в Казани, начало — в 21:45 по московскому времени.

Команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице группы H с 13 очками. Словакия — третья строчка и 9 баллов.

Россия — Словакия

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Американский допингер доказал свою невиновность и отсудил 27 миллионов долларов. Дикая история из 1990-х
2
1
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры