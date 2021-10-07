Сборная России помогла тяжело больному ребенку

Игроки сборной России собрали деньги на лечение больного ребенка, сообщает в Telegram-канале журналист Иван Карпов.

Деньги пойдут на лечение 11-летнего Эмира. Из-за асфиксии, полученной во время родов — были повреждены те участки головного мозга, которые отвечают за жизненно важные функции: глотание, дыхание, зрение и двигательную активность.

Семья мальчика нашла неврологическую клинику в немецком Бранденбурге, которая успешно занимается такими детьми. Там Эмиру провели две операции на тазобедренные суставы (в России отказались делать такое) и выпрямили ноги, колени, стопы, а также удлинили сухожилия.

Сейчас для Эмира крайне важен курс реабилитации, а также изготовление специального аппарата (ортезы с фиксацией ног и распоркой, чтобы не было рецидива).