В ассоциации футбола Египта положительно отнеслись к проведению ответного матча в России

Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар в комментарии «СЭ» высказался о возможности проведения ответного матча между российской национальной командой и сборной Египта в России.

«Ответный матч сборных России и Египта в России в октябре невозможен, потому что у нас уже другие планы. Возможно, позже. В целом, мы не против поездки в Россию. Это вопрос планов сборной. Одно могу сказать, мы на связи с моим другом, генеральным секретарем РФС Максимом Митрофановым», — сказал Эль-Аттар «СЭ».

В сентябре 2023 года российская сборная из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта (1:1, 1:2). Основной состав национальной команды сыграл вничью с Катаром (1:1).