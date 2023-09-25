Хлусевич — об условиях в Египте: «Слышал, что на поле реально было три мяча»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич в комментарии для «СЭ» сравнил условия для футбола в Катаре и Египте.

«Эти две страны даже нельзя сравнивать. Катар — страна, где проходил чемпионат мира, там великолепные условия. Там стадионы с кондиционированием, о чем можно говорить? Слышал, что, когда в Египте тренерский штаб вышел на поле, там реально было три мяча. Я не ужаснулся условиям, там все-таки нормальный стадион. Было не самое лучшее качество поля и сильная жара», — сказал Хлусевич «СЭ».

В сентябре 2023 года российская сборная из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав национальной команды сыграл вничью с Катаром (1:1).

Хлусевич принял участие в первом матче против египтян и сыграл против катарцев.