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Сегодня, 14:31

Хлусевич — об условиях в Египте: «Слышал, что на поле реально было три мяча»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич в комментарии для «СЭ» сравнил условия для футбола в Катаре и Египте.

«Эти две страны даже нельзя сравнивать. Катар — страна, где проходил чемпионат мира, там великолепные условия. Там стадионы с кондиционированием, о чем можно говорить? Слышал, что, когда в Египте тренерский штаб вышел на поле, там реально было три мяча. Я не ужаснулся условиям, там все-таки нормальный стадион. Было не самое лучшее качество поля и сильная жара», — сказал Хлусевич «СЭ».

В сентябре 2023 года российская сборная из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав национальной команды сыграл вничью с Катаром (1:1).

Хлусевич принял участие в первом матче против египтян и сыграл против катарцев.

Даниил Хлусевич
Футбол
Сборная Египта по футболу
Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
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