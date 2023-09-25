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Сегодня, 11:26

Дюков рассказал, что не обсуждал с Карпиным его возможный уход из сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал информацию о возможном уходе Валерия Карпина с поста сборной России по футболу.

«Мне он этого не говорил, я таких заявлений не слышал», — приводит слова Дюкова РИА «Новости».

Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года. В августе 2021-го он покинул команду, а в марте 2022-го вновь вернулся на пост главного тренера. На данный момент ростовчане занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков за 8 туров.

Летом 2021 года Карпин был назначен главным тренером сборной России. Действующий контракт 54-летнего специалиста с национальной командой рассчитан до августа 2024-го.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230925/futbol-1898442869.html
Валерий Карпин
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Александр Дюков
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