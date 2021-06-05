Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров прокомментировал итог товарищеского матча против России (0:1).

— Удовлетворены ли матчем против России?

— Путешествие было непростое. Условия нам предоставили хозяева отличные. Эта игра стала маленькой битвой, российская команда — по-настоящему сильная, и нам удалось хорошо сыграть против такой команды. Мы должны сделать выводы из той ошибки, которая была у нас. Нам не хватило нескольких минут, чтобы победить и не хватило последнего паса.

— Поможем ли этот опыт, который сегодня вы приобрели?

— Да, он нам поможет. У сборной России активный темп игры и нам пойдет только на пользу такая игра.

(Данил Алешин)