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Тренер сборной Болгарии: «Российская команда — по-настоящему сильная»

20:26
Ясен Петров. Фото Reuters
Ясен Петров. Фото Reuters

Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров прокомментировал итог товарищеского матча против России (0:1).

5&nbsp;июня. Москва. Россия&nbsp;&mdash; Болгария&nbsp;&mdash; 1:0. Александр Соболев празднует забитый мяч.Финальный прогон сборной перед Евро: травмы, эксперименты и скромная победа

— Удовлетворены ли матчем против России?

— Путешествие было непростое. Условия нам предоставили хозяева отличные. Эта игра стала маленькой битвой, российская команда — по-настоящему сильная, и нам удалось хорошо сыграть против такой команды. Мы должны сделать выводы из той ошибки, которая была у нас. Нам не хватило нескольких минут, чтобы победить и не хватило последнего паса.

— Поможем ли этот опыт, который сегодня вы приобрели?

— Да, он нам поможет. У сборной России активный темп игры и нам пойдет только на пользу такая игра.

(Данил Алешин)

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