Гол Соболева принес России победу над Болгарией

Сборная России обыграла команду Болгарии (1:0) в товарищеском матче.

Единственный мяч на 84-й минуте забил Александр Соболев. Он реализовал пенальти, назначенный за фол против Алексея Миранчука.

Россия на Евро-2020 сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Болгары в финальную часть чемпионата Европы не пробились.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

Товарищеский матч

Россия — Болгария — 1:0 (0:0)

Гол: Соболев, 84 — с пенальти.

Россия: Шунин, Караваев (Марио Фернандес, 72), Джикия, Семенов, Жирков (Миранчук, 78), Зобнин, Баринов (Дивеев, 50), Оздоев, Головин (Мостовой, 62), Ионов (Кузяев, 46), Дзюба (Соболев, 58).

Болгария: Караджов (Георгиев, 46), Янков (Вутов, 62), А.Христов, Антов, Карагарен, Десподов, Малинов (Витанов, 9), Чочев (Минчев, 89), Цветанов, Галабинов (А.Илиев, 58), П.Христов.

Предупреждения: Соболев, 87. Джикия, 90+4.

Судьи: Кульбаков. Жук, Маслянко (все — Белоруссия).

5 июня. Москва. Стадион «Динамо».