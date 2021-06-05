Финальный прогон сборной перед Евро: травмы, эксперименты и скромная победа

Сборная России, кажется, потеряла Федора Кудряшова, Дмитрий Баринов сыграл в центре обороны, а Александр Соболев с пенальти принес победу над болгарами.

На предыгровой разминке случился форс-мажор, который затмил даже совершенно супербоульное исполнение гимна России от Филиппа Киркорова. Игрок стартового состава Кудряшов получил травму, и теперь его участие в турнире под большим вопросом. Печальная традиция финальных прогонов перед Европой, судя по всему, продолжилась: пять лет назад в заключительной контрольной игре перед турниром во Франции сборная потеряла Денисова, а перед триумфальным 2008-м команда осталась без Погребняка.

Кудряшова в старте заменил Семенов, но самая неожиданная перестановка в обороне сборной России к тому моменту уже произошла. Черчесов не стал менять схему с тремя центральными защитниками (очевидно, она же будет использована и на Евро), добавив к Джикии и Кудряшову/Семенову опорника Баринова. У него есть опыт регулярной игры на этой позиции (правый в тройке), но было это очень давно — в «Локомотиве» на старте сезона-2017/18. Что касается других перестановок, то слева в обороне вместо Кузяева вышел Жирков, а в атакующей группе Ионов заменил Миранчука. Посмотрев на составы сборной на матчах во Вроцлаве и в Москве, нетрудно определить круг тех, кто почти наверняка сыграет с Бельгией. Добавив в него Фернандеса, конечно же.

Относиться к игре на стадионе «Динамо» как к генеральной репетиции (то есть непосредственному моделированию) перед Евро, наверное, не стоило: нынешняя сборная Болгарии явно слабее всех наших соперников по группе на Евро. Матч с поляками показал, что в защите у сборной России не все ладно, но с болгарами сложно было отработать игру в обороне. А вот позиционную атаку — сколько угодно. И в этих условиях на первый план вышел как раз Баринов, взявший на себя роль очень глубинного плеймейкера. Именно он чаще всего брал на себя первое действие в нехитром алгоритме, к которому сводился практически весь конструктив сборной России: заброс на Дзюбу, скидка и удар по воротам. Чаще всего на отыгрыш капитана реагировали Оздоев и Зобнин, а вот располагавшиеся ближе к флангам Головин и Ионов включались гораздо реже.

Второй тайм начался с еще одной вынужденной замены. Баринов, как всегда, полез в единоборство, которое обернулось для него разбитым носом. Эксперимент с его позицией пришлось сворачивать: в игру вступил Дивеев, и тройка в обороне вновь стала состоять исключительно из защитников. После часа игры замены пошли одна за одной, цельности в игре стало меньше, зато голевых моментов больше. Могли забивать Джикия и Жирков, а за восемь минут до конца Миранчук заработал пенальти. Заменивший Дзюбу Соболев пробил четко и побежал отмечать победный гол с Бариновым.

Побеждать всегда приятно, но этот гол принципиально не изменил впечатления от матча. Наверное, хотелось чего-то более веселого и убедительного, но все же эту игру стоит рассматривать как рабочий спарринг. Если так, то получилось вполне добротно. Вряд ли эта игра изменит и общее настроение перед Евро. Такого упадничества, как три года назад, нет и близко; нет и необоснованного оптимизма. На чемпионате мира штаб Черчесова показал, что он умеет готовить команду к турнирам. Будем надеяться, что все получится и в этот раз.