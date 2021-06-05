Тренер сборной Болгарии рассказал, что подарил Черчесову и Киркорову перед матчем

Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров прокомментировал итог товарищеского матча против России (0:1), а также рассказал о подарке, сделанном наставнику российской команды Станиславу Черчесову.

— Какое впечатление произвела российская команда?

— Не буду упоминать всех. С ними всеми достаточно интересно проводить матчи.

— Какой подарок вы преподнесли Черчесову?

— Подарили футболку вратаря Болгарии, на которой написано Черчесов. Подарили также Филиппу Киркорову футболку с автографами болгарской команды, чтобы не забывал, что он родился в Болгарии!

(Данил Алешин)