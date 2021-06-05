Тренер сборной Болгарии рассказал, что подарил Черчесову и Киркорову перед матчем
20:30
Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров прокомментировал итог товарищеского матча против России (0:1), а также рассказал о подарке, сделанном наставнику российской команды Станиславу Черчесову.
— Какое впечатление произвела российская команда?
— Не буду упоминать всех. С ними всеми достаточно интересно проводить матчи.
— Какой подарок вы преподнесли Черчесову?
— Подарили футболку вратаря Болгарии, на которой написано Черчесов. Подарили также Филиппу Киркорову футболку с автографами болгарской команды, чтобы не забывал, что он родился в Болгарии!
(Данил Алешин)
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