Тарханов — об игре против Ирака: «Будет хороший матч»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России против Ирака.

«Сейчас многие сборные на одном уровне — мы это увидели на прошедшем чемпионате мира. Если раньше Африка и Азия не так ярко смотрелись, то сейчас там есть яркие команды. Ирак тоже не на последних местах. Будет хороший матч. Если с Европой не получается договориться, то нужно с Южной Америкой, с Азией договариваться, где есть команды, которые в дружественных отношениях с нами. Думаю, этот матч привлечет внимание болельщиков. Игру перенесли в Санкт-Петербург, там стадион, возможно, чуть лучше, но и в Сочи тоже отличный стадион. Нужно поработать над рекламой, чтобы народ пришел», — цитирует Betonmobile.ru Тарханова.

Тренировочный сбор национальной команды перед товарищескими матчами с Ираком и Ираном пройдет с 19 по 28 марта.