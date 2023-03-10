Веденеев: «Играть с Ираном надо, чтобы интерес к нашему спорту вообще не загнулся»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России против Ирана. Встреча запланирована на 23 марта и может пройти без зрителей.

«Тут же политика вмешивается наверняка, мы-то с вами рассуждаем как спортивные люди, а там идут какие-то указания сверху, может быть... Но играть надо, чтобы интерес к нашему спорту вообще не загнулся. Сборная — это же достояние всей страны. Заболеваешь футболом, когда играешь или смотришь сильные международные встречи. За свой клуб, за свою страну. И это не только в футболе, а в любом виде спорта. Что касается матча с Ираком, то его могли сыграть в Краснодаре или Сочи, но, возможно, такое решение продиктовано тем, что благополучному проведению игры могут помешать погодные условия. У нас в Петербурге надежно — крыша есть у стадиона! А в такое время года может быть все, что угодно», — цитирует «РБ Спорт» Веденеева.

Тренировочный сбор национальной команды перед товарищескими матчами с Ираком и Ираном пройдет с 19 по 28 марта.