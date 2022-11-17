Песьяков получил травму в товарищеском матче против Таджикистана через несколько минут после выхода на замену

Голкипер сборной России Сергей Песьяков получил травму в товарищеском матче против Таджикистана.

В начале второго тайма он подвернул ногу и был вынужден попросить обратную замену. Вратарь «Ростова» смог покинуть поле только с посторонней помощью.

Отметим, что Песьяков вышел на замену после перерыва, сменив Александра Селихова, который начинал встречу с первых минут.

Вместо Песьякова в экстренном порядке на замену вышел голкипер Антон Шунин.

Напомним, что 20 ноября сборная России проведет товарищеский матч против сборной Узбекистана.