13:51 | Футбол — Сборная России

Станислав Черчесов: "У нас нет другого выбора, придется играть на искусственном газоне"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал качество искусственного поля на "Астана Арене". В воскресенье российская сборная сыграет в Нур-Султане с командой Казахстана в рамках отборочного турнира Евро-2020.

- Искусственное поле не будет проблемой?

- С одной стороны вопрос правильный, с другой - другого выбора у нас нет. Конечно, хочется играть на натуральном газоне. Я вышел на поле, оно достаточно высокого качества. Понятно, что казахи на нем тренируются, и какие-то мини-плюсы у них будут, но это ничего не значит. (Александр Рогулев)

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Казахстан - Россия, начало - 17.00 (время московское).

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