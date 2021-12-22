Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова Артема Дзюбы о возможном примирении с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Дзюбе уделено излишне много внимания. Надо успокоиться, и ситуация сама уляжется. И Дзюбе, и общественности надо успокоиться. Приедет ли он весной в сборную или нет — будет определять тренер. Тренер решает, игрок какого плана ему нужен — столб или быстрый и ловкий нападающий», — сказала Смородская «СЭ».

Ранее Дзюба в интервью YouTube-каналу «Больше спорта» заявил, что готов помириться с главным тренером сборной России Валерием Карпиным ради выступлений за национальную команду.

Валерий Карпин возглавил сборную России в июле нынешнего года после того, как команда неудачно выступила на Евро-2020. С тех пор Дзюба не участвовал ни в одном сборе национальной команды. Карпин включал Дзюбу в расширенный состав на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022, однако форвард отказался от вызова, заявив, что находится не в оптимальной форме.