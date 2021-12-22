«Хотел ему двинуть». Черышев рассказал, как обсуждал поражение от Дании на Евро-2020 с одноклубником Вассом

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал, как обсуждал поражение сборной России от Дании (1:4) на Евро-2020 со своим одноклубником Даниэлем Вассом, выступавшим на турнире за датчан.

— На Евро у сборной России была совсем другая команда, чем на чемпионате мира. Есть мнение, что роковую роль для команды сыграл перенос чемпионата Европы на год — она немного постарела, исчерпала себя, а построить новую Черчесов не успел. Согласны?

— Можно называть много причин. Одна из них — мы не выполнили требования тренерского штаба. Финляндию победили, но Бельгия и Дания оказались сильнее нас. С датчанами нормально смотрелись до первого гола, затем последовал отрезок, когда уступали 1:2 и могли что-то сделать. Но бросились вперед, нас поймали на контратаке — и при 1:3 все уже было кончено.

— В «Валенсии» с датчанином Вассом обсуждали ту встречу?

— Конечно.

— Подтравливал?

— Было дело. Хотелось ему двинуть. Но ничего, бывает, это футбол. Потом посмеялись. До драки не дошло. У нас с ним очень хорошие отношения. И как не признать, что Дания смотрелась очень хорошо, действовала компактно. Все знали, что нужно делать.

После поражения от сборной Дании Россия заняла 4-е место в группе B и не смогла выйти в плей-офф Евро-2020.

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