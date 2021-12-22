Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что готов помириться с главным тренером сборной России Валерием Карпиным ради выступлений за национальную команду.

«Не против сделать шаг навстречу, но не хочу, чтобы это против меня все вывернули. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Я к этому привык. Готов приехать в сборную — без всяких подковерных игр. Потому что, когда сборная побеждает, ты душа команды. А как Артема Дзюбы не стало в команде, оказалось, что он портил атмосферу, клоун. Ну как это? Так не бывает», — заявил в интервью YouTube-каналу «Больше спорта» Дзюба.

Валерий Карпин возглавил сборную России в июле нынешнего года, после того как команда неудачно выступила на Евро-2020. С тех пор Дзюба не участвовал ни в одном сборе национальной команды. Карпин включал Дзюбу в расширенный состав на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022, однако форвард отказался от вызова, заявив, что находится не в оптимальной форме.