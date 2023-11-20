Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

20 ноября, 23:33

Сильянов рассказал, что забитый в ворота Кубы гол посвятил хавбеку ЦСКА Мухину

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник сборной России Александр Сильянов прокомментировал победу над Кубой (8:0) в товарищеском матче.

«Хорошая игра, реализовывали свои моменты, никто не суетился, могли забивать еще. Дебютный гол был в планах, забил, а празднование посвятил Максу Мухину, чтобы быстрее восстанавливался от «крестов». На стадионе была прекрасная атмосфера, спасибо болельщикам, это было очень круто! Валерий Карпин был доволен после игры. Что сказал — не могу раскрыть. Одним словом — «молодцы!» — цитирует игрока пресс-служба РФС.

Сборная России одержала вторую самую крупную победу в истории национальной команды. В июне 2019 года сборная разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.

Александр Сильянов
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
Максим Мухин
0
Читайте также
«Барселона» получит денежную компенсацию от ФИФА за травму полузащитника Гави
Норвежский лыжник Иверсен надеется на возвращение россиян на международные турниры
Посол Израиля в РФ указал на отсутствие уверенности в исполнении обещаний ХАМАС
В РАН назвали разрушительными последствия евромайдана на Украине
Количество погибших в результате отравления метадоном в Астрахани выросло до 4
Небензя отметил замедление искоренения бедности в мире из-за политики Запада
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в ноябре: заключительный сбор 2023 года
Обляков рассказал, что игроки сборной России выполнили все установки Карпина на матч с Кубой
Дюков обратился к футболистам сборной России: «В следующем году продолжим играть»
«Почему я не пою гимн России? Зато я «Валера, Валера» пою!» Карпин — после разгрома Кубы
Капитан сборной Кубы о поражении от России: «Не ожидали такой разгромный счет»
Нападающий сборной Кубы Диас: «Не расстроены результатом матча с Россией. Мы получили хорошую практику»
Вратарь сборной Кубы Арозарена: «На родине нас будут сильно критиковать за поражение от России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дюков обратился к футболистам сборной России: «В следующем году продолжим играть»

Радченко подвел итоги выступлений сборной России в 2023 году

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости