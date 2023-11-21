Глебов о победе над Кубой: «Матч с Камеруном был интереснее. Это соперник другого уровня»

Полузащитник «Ростова» и сборной России Даниил Глебов прокомментировал «СЭ» победу в товарищеском матче против Кубы (8:0).

«Не стал бы называть этот матч лучшим после отстранения сборной России. Матч с Камеруном был лучше, там был соперник другого уровня. Если брать счет и атмосферу — этот матч лучший. А если брать уровень сопротивления, то в матче с Камеруном он был выше. И матч был поинтереснее», — сказал Глебов «СЭ».

Сборная России одержала вторую самую крупную победу в истории национальной команды. В июне 2019 года сборная разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.

Это третья победа сборной России в 2023 году. Ранее команда обыгрывала Ирак (2:0) и Камерун (1:0).

Также в этом году Россия сыграла вничью с Ираном (1:1), молодежной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), и один раз проиграла «молодежке» Египта (1:2).