Семин — о вызове 49 игроков в сборную России: «Вопрос в том, как тренировать такую большую группу»

Экс-главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» вызов 49 футболистов в состав национальной команды на сентябрьские сборы.

«Не знаю нюансов, но мне кажется, что вызваны все те игроки, которые этого вызова заслуживают. Не сказать, что у нас очень большой выбор, поэтому вызваны все. Вопрос в том, как распоряжаться такой большой группой и проводить тренировочные занятия. Отсутствие Леши Миранчука? Это все к агентам», — сказал Семин «СЭ».

30 августа РФС объявил, что в состав сборной России на сентябрьский сбор вызваны 49 игроков. Сбор национальной команды начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.